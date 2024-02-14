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賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

▲▼總統蔡英文、總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴祝福大家情人節快樂。（圖／蔡英文、賴清德臉書）

▲總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴祝福大家情人節快樂。（圖／賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

今（14日）適逢西洋情人節，總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴透過臉書祝福天下的有情人終成眷屬，賴清德還分享了紅色玫瑰花與白色玫瑰花的花語，分別代表真心，以及純潔美好。不過，賴清德還是不解風情地提醒大家，明天大年初六開工，年假正式結束，在放閃之餘，要提早收心。

在農曆年元月初五這天，除了迎財神之外，也正好碰上西洋情人節。總統蔡英文則透過臉書分享簡單但可愛的圖片，除了插畫版的蔡英文之外，還有她的兩隻愛貓蔡想想、蔡阿才，化身愛神邱比特，祝福大家天天幸福、情人節快樂。

此外，賴清德同樣透過臉書祝福天底下的有情人終成眷屬，他分享了一張跟蕭美琴的合照，一人拿一朵玫瑰花，他說，今天是初五，也是西洋情人節，聽同仁們說，花店一早就很熱鬧忙碌。賴清德也分享紅色玫瑰花與白色玫瑰花的花語，紅色玫瑰代表真心真意，而白色玫瑰花代表純潔美好。

賴清德說，他要祝福各位好朋友，今年幸福龍來到身邊（台語意指都來到身邊），與自己所愛的人，時時相伴、日日相惜。不過，賴清德還是不解風情提醒大家，明天大年初六就要開工了，在放閃之餘，還是要提早收心，祝福大家愛情、事業兩得意。

▼總統蔡英文祝福大家情人節快樂。（圖／蔡英文臉書）

▲▼總統蔡英文、總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴祝福大家情人節快樂。（圖／蔡英文、賴清德臉書）

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情人節賴清德蕭美琴總統祝福蔡英文

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