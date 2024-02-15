「晚安小雞」與同夥不只被警方上銬　搜索現場曝光！找出一堆鬼娃

▲網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」被上銬逮捕，警方搜出一堆鬼娃與鬼面具。（翻自《Fresh News》）

圖文／鏡週刊

網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」在14日遭到柬埔寨警方逮捕，兩人除了被警方上銬，警方也在其住宿地點，找出一堆鬼娃與鬼面具，並指控兩人「散佈不實消息」。

柬埔寨媒體《Fresh News》在今（15日）中午曝光更多搜索現場畫面，西哈努克省警方指出，「晚安小雞」等人在當地一處公寓內被逮捕，並在現場找到許多鬼娃、鬼面具等，警方隨後也沒收這些「證物」與攝影器材。警方指控，「晚安小雞」等人在飯店、賭場等地，以及「傳說中的鬧鬼地」進行影片拍攝與編輯，但實際上當地並沒有發生事件，認為晚安小雞等人的行為，會造成外國觀光客的不安與困惑。警方也表示，晚安小雞等人供稱，是為了衝流量才如此做。

▲警方在現場找到許多鬼娃與鬼面具。（翻自《Fresh News》）

西哈努克省警方將在今日下午召開記者會說明案情。我國刑事局表示，晚安小雞因涉嫌散布不實訊息被帶回西港警局做筆錄，依先前類似案例，可能會以煽動歧視罪、提供虛假申報罪或非法干涉公共職能之行使罪進行偵辦和移送。

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