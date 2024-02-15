說溜嘴「晚安小雞自導自演？」　好友網紅發聲！網怒：還在騙

▲好友「倫家會怕」疑似說溜嘴自導自演，如今改口不知情。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞、倫家會怕）



網搜小組／劉維榛報導

晚安小雞闖入柬埔寨「凱博園區」後，自稱被凌虐、洗劫，引發在地警方震怒，且認定上述行為是自導自演，台灣刑事局直言，「遭到柬埔寨嚴辦的可能性很高」。事實上，常上小雞直播的網紅「倫家會怕」疑似說溜嘴造假，如今急發聲明「我被蒙在鼓裡也是非常的氣憤」，氣得網友開噴「還再騙！」

「倫家會怕」在粉專道歉表示，他無法聯絡上小雞與阿鬧，看新聞才得知他們被柬埔寨當局扣押，「說實在我也是非常驚訝與錯愕，與我知道的相差甚遠，原本以為只有小雞自己前往柬埔寨探險。」

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「倫家會怕」說，當初就極力勸阻小雞前往，真的太危險了，「但小雞跟我說他想給哥姐們看見不一樣的世界，讓大家看到世界不一樣的角落，還開玩笑的與我說或許能救一些人回來」、「他的堅持跟白目任何人也撼動不了，這是你們認識的小雞，也是我認識的小雞」。

關於之前說溜嘴自導自演的部分，「倫家會怕」強調完全不知情，「他們確實欺騙了我跟大家，我被蒙在鼓裡也是非常的氣憤。」同時，他希望小雞與阿鬧能平安歸來，靜待司法部門調查。

最後，「倫家會怕」也宣布休息一陣子，等待小雞與阿鬧回台灣，「沒有任何的切割，偶（我）代表：倫家會怕粉絲專頁，偶會陪伴晚安小雞渡過所有難關。」



▲晚安小雞、阿鬧雙雙被捕，狼狽模樣曝光。（圖／翻攝《柬中時報》）



文章曝光後，網友紛紛開噴，「到現在還在演，是在演幾點的阿」、「不要再說謊了，說一個謊就要用好幾個謊來圓，永遠圓不了的，大家都已經心知肚明了，好好認錯才是正確的選擇」、「明明就知道實情還在裝，直播打給傑哥知道說漏嘴了在那邊結巴語無倫次，還提醒在開播，到底還要演什麼看不懂」、「從頭到尾都在騙，已退追，說謊都不打草稿，整個團隊都在各講各話」「別拗了，很難看，把粉絲當傻子」。