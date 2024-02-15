　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

說溜嘴「晚安小雞自導自演？」　好友網紅發聲！網怒：還在騙

▲。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞、倫家會怕）

▲好友「倫家會怕」疑似說溜嘴自導自演，如今改口不知情。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞、倫家會怕）

 網搜小組／劉維榛報導

晚安小雞闖入柬埔寨「凱博園區」後，自稱被凌虐、洗劫，引發在地警方震怒，且認定上述行為是自導自演，台灣刑事局直言，「遭到柬埔寨嚴辦的可能性很高」。事實上，常上小雞直播的網紅「倫家會怕」疑似說溜嘴造假，如今急發聲明「我被蒙在鼓裡也是非常的氣憤」，氣得網友開噴「還再騙！」

「倫家會怕」在粉專道歉表示，他無法聯絡上小雞與阿鬧，看新聞才得知他們被柬埔寨當局扣押，「說實在我也是非常驚訝與錯愕，與我知道的相差甚遠，原本以為只有小雞自己前往柬埔寨探險。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「倫家會怕」說，當初就極力勸阻小雞前往，真的太危險了，「但小雞跟我說他想給哥姐們看見不一樣的世界，讓大家看到世界不一樣的角落，還開玩笑的與我說或許能救一些人回來」、「他的堅持跟白目任何人也撼動不了，這是你們認識的小雞，也是我認識的小雞」。

關於之前說溜嘴自導自演的部分，「倫家會怕」強調完全不知情，「他們確實欺騙了我跟大家，我被蒙在鼓裡也是非常的氣憤。」同時，他希望小雞與阿鬧能平安歸來，靜待司法部門調查。

最後，「倫家會怕」也宣布休息一陣子，等待小雞與阿鬧回台灣，「沒有任何的切割，偶（我）代表：倫家會怕粉絲專頁，偶會陪伴晚安小雞渡過所有難關。」

▲▼晚安小雞、阿鬧被捕。（圖／翻攝臉書、翻攝《柬中時報》）

▲晚安小雞、阿鬧雙雙被捕，狼狽模樣曝光。（圖／翻攝《柬中時報》）

文章曝光後，網友紛紛開噴，「到現在還在演，是在演幾點的阿」、「不要再說謊了，說一個謊就要用好幾個謊來圓，永遠圓不了的，大家都已經心知肚明了，好好認錯才是正確的選擇」、「明明就知道實情還在裝，直播打給傑哥知道說漏嘴了在那邊結巴語無倫次，還提醒在開播，到底還要演什麼看不懂」、「從頭到尾都在騙，已退追，說謊都不打草稿，整個團隊都在各講各話」「別拗了，很難看，把粉絲當傻子」。

ET快訊
快訊／台南公園女嬰　相驗結果出爐
快訊／大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座
晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！
中國官媒出手了！　梅西遭「全面封殺」
快訊／英國The Body Shop宣布破產　台灣總代理急聲
台南警喊價約砲報案少女　下場曝
護專正妹玩「脫單神器」失蹤　4天全待「2地點」
陸漁船被追翻覆2死　陸委會：支持嚴正執法，保護民眾權益
台中辣女警打靶照PO抖音慘了！　網全歪樓「濾鏡太母湯」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！網炸裂：坐等刑期

遭年代旅遊丟包！旅客憂賠償拿不到錢　觀光署：會把衝擊降到最低

北市高中職弱勢生午餐補助加碼！每餐達65元「2千人受惠」

英國The Body Shop宣布破產！台灣總公司急聲明：不受影響

台南120元海鮮炒飯！他打開傻眼「1無頭蝦＋1章魚」：是不是太貴了

下廚台式滷肉！李多慧張大嘴吃播一口狂塞　PTT凍未條：好愛

「赴陸團」忽然喊停！旅行業要求政府賠償　交長：有必要會補償

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！網炸裂：坐等刑期

遭年代旅遊丟包！旅客憂賠償拿不到錢　觀光署：會把衝擊降到最低

北市高中職弱勢生午餐補助加碼！每餐達65元「2千人受惠」

英國The Body Shop宣布破產！台灣總公司急聲明：不受影響

台南120元海鮮炒飯！他打開傻眼「1無頭蝦＋1章魚」：是不是太貴了

下廚台式滷肉！李多慧張大嘴吃播一口狂塞　PTT凍未條：好愛

「赴陸團」忽然喊停！旅行業要求政府賠償　交長：有必要會補償

快訊／開工火警！高雄電纜工廠濃煙狂竄吞沒整條路　消防搶救中

陳禹勳披龍袍「鄉長變龍五」　開訓高喊：愛拚才會贏」！

兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

被旅行社丟包國外怎麼辦？她呼籲「留收據自保」：別簽切結書

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

部落「放歌」力挺！邱軍瘦身收操備戰新專輯

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

葉璦菱談和老公私下相處！　盼ØZI早成家立業「公開媳婦條件」

生活熱門新聞

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

今晚變天轉雨！　明狂掉12℃

要開工了！　5星座事業運飛上天

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

更多熱門

相關新聞

晚安小雞遭逮　外交部：尊重司法單位調查

晚安小雞遭逮　外交部：尊重司法單位調查

網紅「晚安小雞」在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，當地警方指控他涉嫌自導自演、故意損害柬埔寨形象聲譽，引發高度關注。外交部發言人劉永健今（15）應詢表示，外交部尊重柬埔寨警方以及司法單位的調查與審理，相關駐外管處也會協助確保國人在當地受到公平的司法程序，以及合理對待。

晚安小雞慘了！律師：恐在柬埔寨關完才驅逐出境

晚安小雞慘了！律師：恐在柬埔寨關完才驅逐出境

呱吉評網紅亂象：負面聲量也是聲量

呱吉評網紅亂象：負面聲量也是聲量

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

晚安小雞自導自演被捕　柬國警方15日說明

晚安小雞自導自演被捕　柬國警方15日說明

關鍵字：

倫家會怕晚安小雞自導自演柬埔寨阿鬧

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

快訊／熊熊生了！

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

25歲深田詠美「慘遭追稅千萬」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面