晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！網炸裂：坐等刑期

▲晚安小雞聲稱遭毆打、電擊棒凌虐。（圖／翻攝晚安小雞臉書）



網搜小組／劉維榛報導

丟臉丟到國外的直播主「晚安小雞」自稱被凌虐、洗劫，如今被柬埔寨警方抓包自導自演，而友人「阿鬧」也被一起逮捕調查。對此，網紅「四叉貓」整理出這場鬧劇的5位主角，包括晚安小雞夫妻檔、阿鬧、廠商，以及倫家會怕，「登場人物越來越多，我先寫起來避免搞混，有遺漏再補上！」

「四叉貓」在臉書整理「這齣鬧劇懶人包」，主角晚安小雞自稱被毆打及搶劫，「爭議/探險/鬼屋/靈異/搞笑/拍賣/類型的直播主，三年多前在鄭州路的廢棄醫院探險，發現一具乾屍因而打開知名度」。

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第2位則是拍片同夥阿鬧，也是一名靈異探險直播主，柬埔寨事件發生後，還特地開直播說：「我現在只想把人找到就對了」、「沒有人會拿自己的生命開玩笑」，結果被柬埔寨警方抓到原來是小雞的共犯，現在兩個人在警局被銬在一起。

第3位「愛婆」小雞的老婆，四叉貓說，柬埔寨事件發生後，她負責出來開直播哭。

第4位則是廠商總經理「傑哥」，四叉貓表示，小雞開直播時常出現在旁邊的廠商，柬埔寨事件發生後陪愛婆出來開直播，直播主要內容是說聯絡不到小雞，然後疑似有前債主留言說傑哥欠債不還（5~6萬元）。

最後登場的是好友直播主「倫家會怕」，靈異探險直播主，小雞直播中常出現的搭檔，昨（14日）天有人流出疑似他說溜嘴，知道柬埔寨事件是自導自演的一小段影片，還說阿鬧從台南趕去新竹準備飛柬埔寨救小雞，不過今天清晨兩點他發了一篇文，澄清自己是被小雞欺騙了。

對此，四叉貓繼續置板凳追續集，「登場人物越來越多，我先寫起來避免搞混，有遺漏再補上！」

文章曝光後，引來網友也卡位直呼，「搞得我好像是看哈利波特第二集，都有角色簡介了」、「真的不能得罪貓貓，祖墳要被挖出來了，幼稚園尿褲子估計都能查到」、「這麼會編會演，不去拍戲可惜了」、「詐騙集團演員合作廠商一覽表」、「就喜歡這種整理文，期待柬埔寨的記者會」、「大家都在跳船了，坐等刑期」。

▼晚安小雞、阿鬧在當地被捕，狼狽模樣曝光。（圖／翻攝《柬中時報》）





