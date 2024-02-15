快訊／晚安小雞、阿鬧上銬現身　柬埔寨警方公開假血假槍

▲晚安小雞、阿鬧被柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

網紅「晚安小雞」在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，當地警方指控他涉嫌自導自演，他與網紅「阿鬧」被柬埔寨警方上銬逮捕。柬埔寨警方15日下午2時30分（台灣下午3時30分）召開記者會，警方展示晚安小雞拍攝造假影片時穿的衣服、軍裝、假槍，以及用來冒充鮮血的紅色液體等工具，而晚安小雞、阿鬧也在現場，兩人均上銬，低著頭沒有看向現場媒體的鏡頭。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）將在稍後記者會上針對此案作出詳細說明。

▼柬埔寨警方展示晚安小雞拍攝造假影片時的工具。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

柬埔寨警方先前指控，「晚安小雞」發布的影片均為造假，經調查，發現他從入境柬埔寨機場時就開始故意製造話題，蓄意引導網友對柬埔寨產生誤解，如此行徑只是為了吸引網友的關注和獲得更多影片觀看次數。

晚安小雞與阿鬧14日遭柬埔寨警方上銬逮捕，2人手拿一件深色衣服，前方就站著身穿制服的警察，阿鬧雙膝跪在地上，看起來相當狼狽。除此之外，警方還在逮捕兩人的地點找到鬼娃、長髮鬼面具，以及其他錄影設備。

▼晚安小雞與阿鬧被柬埔寨警方上銬逮捕，現場搜出鬼娃、鬼面具。（圖／翻攝自Fresh News）