新北市府新春團拜　侯友宜許三願：安心宜居在新北

▲新北市長侯友宜（右3）率市府團隊互道新年快樂、吉龍舞春。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天（15日）農曆大年初六開工日，新北市政府舉行新春團拜，市長侯友宜與市府團隊齊聚市府大禮堂互道恭喜。侯友宜以三個心願，期許市府團隊在龍年積極求新求變全力以赴守護市民，並實踐2030新願景，打造新北市成為環境永續、開心宜居的城市，也期盼新北市不但要做大市更要做大事。

侯友宜致詞時，重申「新三民主義」便民、利民、愛民的態度，許下三個心願，一願市府團隊全力守護工安、治安、食安、交安、環安及醫療照護，讓市民都能平安健康；二願市政活動結合青年創意勇於創新，給市民一個開心、快樂的生活圈，讓大家認同這一塊土地；三願提供更多就業機會吸引更多人到新北市就業、投資，創造經濟讓市民賺大錢過好日子，同時希望借重龍的智慧、集眾人所長，全心全力讓市民安心宜居在新北。

▲侯友宜期許打造嶄新新北，全力以赴做大市也要做大事。

侯友宜也感謝市府團隊的辛勤付出，順利推動市政；2023年舉行臺灣設計展「新北O（圈）起來」讓各地觀展遊客更認識新北市、今年甫成立的體育局，期以更多資源協助運動好手，並積極建設捷運三環六線便利交通。展望龍年，侯市長也叮嚀市府團隊務必念茲在茲將人民放在第一位，傾聽民意，讓新北市不僅安居樂業，更要逐步邁向國際大都市。

新春團拜邀請「江翠國小舞蹈團」以「鼓樂翩翩慶佳節」作為開場演出，侯友宜期盼如同孩子們絕美的舞姿，為嶄新龍年開場，並以此激勵市府團隊謹守紀律、效率及傾聽民意，同心齊力勇於承擔市民所託；同時，侯友宜提醒市府團隊在積極為市政努力時也不忘照顧自己，他說「擁有健康的身體才能邁向全新的未來」。

▲侯友宜與市府團隊齊聚市府大禮堂參加新春團拜活動。

▲新北市府新春團拜由「江翠國小舞蹈團」以「鼓樂翩翩慶佳節」為嶄新龍年開場。