新北2／15零時起計程車停止春節加成收費

▲大臺北地區計程車15日0時起停止春節加成。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

春節假期即將結束！新北市政府交通局表示，大臺北地區計程車於明天（15日）0時起停止春節加成，恢復一般期間收費；瑞芳及烏來地區固定路線亦恢復春節加成前現場公告運價收費。

交通局提醒，乘客下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，避免車資爭議；如遇有超收車資情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市「1999」市民服務專線申訴。