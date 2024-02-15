292旅客被丟包！交長痛斥年代旅遊不負責任　擬祭重罰停業3個月

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

292名台灣旅客參加越南富國島5天4夜行程遭丟包，出團的年代旅遊與越南地接社互控，交通部長王國材今(15日)痛斥年代旅遊不負責任，收了錢把旅客丟包國外，行程沒安排好，可依照《旅行業管理規則》罰1萬到5萬元，另依《消費者保護法》最重可停業3個月處分，他已要求觀光署對年代旅遊重罰。

年代旅遊與越南當地旅行社爆欠款糾紛，292名台灣旅客參加越南富國島5天4夜行程遭丟包，交通部長王國材今出席交通部團拜後受訪表示，年代旅遊這次遊程沒有事先安排好，讓很多台灣旅客在國外行程中斷一段時間，他已經要求觀光署對年代旅遊重罰。

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王國材表示，該起爭議涉及兩部分，一個是依《旅行業管理規則》規定，出團前旅行社要辦好簽證、機票和住宿，年代旅遊幾乎沒有做好，違反規定可依照《發展觀光條例》開罰1萬到5萬元；第二個涉及違反《消費者保護法》第36和38條規定，最重一開始可停業3個月處分，後續再看狀況處理。

王國材強調，旅行社不負責任，收了錢把旅客丟包在國外，年代旅遊與越南接待旅行社糾紛影響到旅客，觀光署會來處理；另外品保協會對旅遊紛爭也會啟動相關機制，觀光署也會跟品保聯絡協助民眾求償，今天會開始處理，觀光署也會針對整個狀況來調查，最重要的是還給民眾一個公道。

據了解，年代旅遊涉及丟包旅客，沒有辦妥機票和住宿，違反《旅行業管理規則》第49條規定，可罰1萬到5萬元，且可依一團一案開罰。

交通部觀光署副署長林信任表示，針對年代旅遊爭議，目前已進行行政調查中，因涉及跨國越南當地接待旅行社調查，調查結果將會盡速出爐，待調查結果出來後，將會嚴懲，越方也已介入調查中，該起事件越方和台方共同關注，將會盡速還原真相。

