觀光署調查年代旅遊下周出爐！至少10團受害　擬停業3個月禁攬客　

▲年代旅遊與越南地接社爆發款項糾紛，台灣旅行團一度被丟包越南富國島。（圖／網友提供）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊跟越南接待旅行社爆發付款糾紛，害292名旅客在越南富國島被丟包，交通部觀光署長周永暉今(15日)下午表示，今觀光署二度前往稽查年代旅遊，後續將按一團一案開罰，並啟動「消費者保護法」予以暫停營業3個月，並限期改善等程序。觀光署表示，調查結果最快下周出爐，預估將有10團受影響。

周永暉表示，有關113年春節連假期間，觀光署會同公路局查核國內旅遊團體計13團次，包括旅行社8團次、自行包車5團次，團體初步查核均無違規情事。

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另外針對越南富國島旅遊團糾紛事件，周永暉表示，觀光署除第一時間掌握資訊協助，並成立應變小組由旅行業組及駐胡志明市辦事處與品保協會組成，優先協助恢復全體旅客後續行程與安排返台，昨天也在台越兩端機場全程確認辦理完成。

周永暉強調，今天旅行業組監理稽查科第二次派員前往續查美加國際旅行社(年代旅遊)辦理調查作業。觀光署將依據「發展觀光條例」等相關規定一團一案查核，有多少事證就會按多少事證處分，同時，也啟動「消費者保護法」相關規定予以暫停營業3個月並限期改善等程序。

根據規定，觀光署將依據「發展觀光條例」等相關規定一團一案查核，將可一團一處分，每一違規行為每團可罰1萬到5萬元。

觀光署則表示，292名被丟包旅客預估有10團，目前仍在清查是否還有其他團也受影響，目前行政調查仍在進行中，也要給年代旅遊陳述機會，調查結果最快下周出爐，屆時將依照調查結果處置。

針對已報名年代旅遊團體旅遊的旅客，是否可以退費，觀光署表示，等行政調查出爐，且實際對年代旅遊暫停營業處分後，消費者可依此要求退費，或由年代旅遊轉團給其他旅行社出團。

