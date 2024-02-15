遭年代旅遊丟包！旅客憂賠償拿不到錢　觀光署：會把衝擊降到最低

▲年代旅遊與越南地接社爆發欠款爭議，台灣旅行團春節受困越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊跟越南接待旅行社爆發付款糾紛，害292名旅客在越南富國島被丟包，更傳出春節前已有跡象，觀光署表示，針對旅行社經營在過年前都有一定檢查程序，會去看經營內容，沒想到最後發生這樣嚴重的事情。針對賠償，觀光署強調，目前有履約責任保險和品保協助，會把衝擊降到最低。

年代旅遊爆發丟包旅客事件，外傳春節前已有跡象和風聲，觀光署副署長林信任表示，年代旅遊1996年就成立，觀光署針對旅行業經營在過年前都會有一定檢查程序，也去年代旅遊查看經營內容，沒有想到最後發生這樣嚴重的事情。

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林信任指出，事情發生後觀光署也跟兩邊積極處理，觀光署越南辦事處也到現場居中協調，第一要務是要讓所有旅客準時回來，不要滯留海外，這點經過緊急協商，也讓國人依規劃回來了，後續行政調查和處理會加速處理，調查之後會嚴懲。

由於年代旅遊曾改名，未來是否可限制同一負責人再開設旅行社接團，林信任表示，成立旅行社跟成立公司一樣，即便是公司法也無法限制人民經營一家公司不善後，就不准再經營另一家公司，會違反憲法工作權保障，行政機關能做的就是加強旅行業查察，針對有問題的公司加強查核，提高查核密度，保障消費者權益。

有不少旅客擔心年代旅遊財務狀況可能無法賠償，林信任表示，目前有履約責任保險，也有品保協助，會把衝擊降到最低。