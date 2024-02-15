晚安小雞慘了！律師曝下場：恐在「柬埔寨關完」才驅逐出境

▲晚安小雞自爆在柬埔寨遭毆、搶劫，結果被抓包造假。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

直播主「晚安小雞」12日稱夜闖柬埔寨凱博園區，結果過程中疑似遭人擄走、毆打以及搶劫。不過事後被抓包造假，遭到當地警方拘留。對此，律師劉韋廷指出，晚安小雞涉及散布不實罪以及誹謗等罪名，恐會在柬埔寨的法院接受審判，判刑確定，執行完畢，才會驅逐出境。

晚安小雞12日開直播聲稱進到柬埔寨的詐騙園區，接著疑似被人發現，不停閃躲、奔跑。他對著鏡頭流淚，「我只是想把這裡的真實狀況拍給你們看而已，我也沒想到會這樣，那是槍嗎？我今天來這邊真的是提起很大的勇氣，我對不起愛婆、對不起我媽，我對不起你們。」

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畫面被關掉後，晚安小雞下落不明。直到隔天，晚安小雞才開直播說自己遭毆打、勒脖，身上的錢全部被搶走，好不容易才逃出。然而之後被抓包，一切都是假的，晚安小雞遭到當地警方拘留。

根據《台視新聞》報導，劉韋廷表示，晚安小雞涉及散布不實罪以及誹謗等罪名，法律程序上，晚安小雞仍然會在柬埔寨被警方訊問，在柬埔寨的法院接受審判，判刑確定，執行完畢，才會驅逐出境。

劉韋廷在臉書補充，台灣人在國外犯罪，除非涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑，才會回到台灣再次受審，否則就在柬埔寨處罰就好，而晚安小雞涉犯的犯罪依照柬埔寨當地的法律，最多是3年以下有期徒刑的案件，所以這樣的國外犯罪，台灣刑法不會予以處罰，只有因為YT影片散佈的受眾是台灣人，而且確實已經影響台灣的社會秩序，可以用社維法63條規定處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

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