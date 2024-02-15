　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

晚安小雞慘了！律師曝下場：恐在「柬埔寨關完」才驅逐出境

晚安小雞慘了　律師曝：恐在「柬埔寨關完」才驅逐出境

▲晚安小雞自爆在柬埔寨遭毆、搶劫，結果被抓包造假。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

直播主「晚安小雞」12日稱夜闖柬埔寨凱博園區，結果過程中疑似遭人擄走、毆打以及搶劫。不過事後被抓包造假，遭到當地警方拘留。對此，律師劉韋廷指出，晚安小雞涉及散布不實罪以及誹謗等罪名，恐會在柬埔寨的法院接受審判，判刑確定，執行完畢，才會驅逐出境。

晚安小雞12日開直播聲稱進到柬埔寨的詐騙園區，接著疑似被人發現，不停閃躲、奔跑。他對著鏡頭流淚，「我只是想把這裡的真實狀況拍給你們看而已，我也沒想到會這樣，那是槍嗎？我今天來這邊真的是提起很大的勇氣，我對不起愛婆、對不起我媽，我對不起你們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面被關掉後，晚安小雞下落不明。直到隔天，晚安小雞才開直播說自己遭毆打、勒脖，身上的錢全部被搶走，好不容易才逃出。然而之後被抓包，一切都是假的，晚安小雞遭到當地警方拘留。

根據《台視新聞》報導，劉韋廷表示，晚安小雞涉及散布不實罪以及誹謗等罪名，法律程序上，晚安小雞仍然會在柬埔寨被警方訊問，在柬埔寨的法院接受審判，判刑確定，執行完畢，才會驅逐出境。

劉韋廷在臉書補充，台灣人在國外犯罪，除非涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑，才會回到台灣再次受審，否則就在柬埔寨處罰就好，而晚安小雞涉犯的犯罪依照柬埔寨當地的法律，最多是3年以下有期徒刑的案件，所以這樣的國外犯罪，台灣刑法不會予以處罰，只有因為YT影片散佈的受眾是台灣人，而且確實已經影響台灣的社會秩序，可以用社維法63條規定處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

延伸閱讀
藍委連署召開臨時會　柯建銘：去問周萬來秘書長可不可行
開工「5生肖」財運旺　第1名學理財荷包滿滿
外借廁所給遊客！一堆人沒公德心　害他「除夕至初五」都在通馬桶

ET快訊
快訊／台南公園女嬰　相驗結果出爐
快訊／大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座
晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！
中國官媒出手了！　梅西遭「全面封殺」
快訊／英國The Body Shop宣布破產　台灣總代理急聲
台南警喊價約砲報案少女　下場曝
護專正妹玩「脫單神器」失蹤　4天全待「2地點」
陸漁船被追翻覆2死　陸委會：支持嚴正執法，保護民眾權益
台中辣女警打靶照PO抖音慘了！　網全歪樓「濾鏡太母湯」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！網炸裂：坐等刑期

遭年代旅遊丟包！旅客憂賠償拿不到錢　觀光署：會把衝擊降到最低

北市高中職弱勢生午餐補助加碼！每餐達65元「2千人受惠」

英國The Body Shop宣布破產！台灣總公司急聲明：不受影響

台南120元海鮮炒飯！他打開傻眼「1無頭蝦＋1章魚」：是不是太貴了

下廚台式滷肉！李多慧張大嘴吃播一口狂塞　PTT凍未條：好愛

「赴陸團」忽然喊停！旅行業要求政府賠償　交長：有必要會補償

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！網炸裂：坐等刑期

遭年代旅遊丟包！旅客憂賠償拿不到錢　觀光署：會把衝擊降到最低

北市高中職弱勢生午餐補助加碼！每餐達65元「2千人受惠」

英國The Body Shop宣布破產！台灣總公司急聲明：不受影響

台南120元海鮮炒飯！他打開傻眼「1無頭蝦＋1章魚」：是不是太貴了

下廚台式滷肉！李多慧張大嘴吃播一口狂塞　PTT凍未條：好愛

「赴陸團」忽然喊停！旅行業要求政府賠償　交長：有必要會補償

快訊／開工火警！高雄電纜工廠濃煙狂竄吞沒整條路　消防搶救中

陳禹勳披龍袍「鄉長變龍五」　開訓高喊：愛拚才會贏」！

兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

被旅行社丟包國外怎麼辦？她呼籲「留收據自保」：別簽切結書

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

部落「放歌」力挺！邱軍瘦身收操備戰新專輯

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

葉璦菱談和老公私下相處！　盼ØZI早成家立業「公開媳婦條件」

生活熱門新聞

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

今晚變天轉雨！　明狂掉12℃

要開工了！　5星座事業運飛上天

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

更多熱門

相關新聞

借廁所給遊客！害他除夕至初五都在通馬桶

借廁所給遊客！害他除夕至初五都在通馬桶

出門在外應急時會跟商家借廁所，不過這時就是考驗公德心的時候。有位網友透露，過年期間他給大家方便，大方外借廁所，結果蹲式馬桶不但嚴重堵塞，坐式馬桶上也一堆腳印，讓他不禁痛批遊客沒有公德心，「嫌髒請回家慢慢拉」。

呱吉評網紅亂象：負面聲量也是聲量

呱吉評網紅亂象：負面聲量也是聲量

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

女大生睫毛「藏數百隻蟎蟲」　差點失明

女大生睫毛「藏數百隻蟎蟲」　差點失明

過年嗑大餐！胃食道逆流「7症狀」恐找上門

過年嗑大餐！胃食道逆流「7症狀」恐找上門

關鍵字：

劉韋廷晚安小雞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

快訊／熊熊生了！

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

25歲深田詠美「慘遭追稅千萬」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面