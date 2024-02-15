外借廁所給遊客！一堆人沒公德心　害他「除夕至初五」都在通馬桶

▲原PO好心外借廁所給遊客，沒想到竟被沒有公德心的人對待。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

圖文／CTWANT

出門在外應急時會跟商家借廁所，不過這時就是考驗公德心的時候。有位網友透露，過年期間他給大家方便，大方外借廁所，結果蹲式馬桶不但嚴重堵塞，坐式馬桶上也一堆腳印，讓他不禁痛批遊客沒有公德心，「嫌髒請回家慢慢拉」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他在過年時想到大家出門在外可能需要應急，於是提供廁所外借，結果遊客卻沒有公德心，還有人在廁所內抽菸，廁所明明都有貼告知，要求遊客勿丟衛生紙，仍有人硬要丟，讓他從除夕到初五都在通塞住的馬桶。

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他也相當無奈，「過個年我們的馬桶就爆炸了，坐式的也一堆腳印，嫌髒請回家慢慢拉」，馬桶如今已無法在正常使用，塞住的部分也無法再通，因此他只好在門上貼著故障標示，而他也安慰自己還好沒有裝小便桶，否則後果恐怕會更嚴重。

貼文一出，網友紛紛留言「公共廁所就如同開盲盒，打開都好驚喜」、「夠扯，我也不喜歡借廁所給客人用，我都說水箱壞了」、「好心都會被當成應該的，真的要收使用費」、「這年頭不需要好心」、「太多人方便當隨便，所以很多商店家廁所一律不外借」；另外原PO也在留言區補上被遊客使用後的馬桶照給大家看。

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