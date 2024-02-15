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大陸 大陸焦點 特派現場

女大生睫毛「藏數百隻蟎蟲」差點失明　這2類人最容易被感染

女大生右眼藏了數百隻蟎蟲。（示意圖／Pixabay）

▲女大生右眼藏了數百隻蟎蟲。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

視力變差竟是蟎蟲在搗亂。中國大陸武漢1名20歲女大生最近總感到眼睛不適，未料她決定進行近視手術，卻在術前檢查時被告知罹患圓錐角膜，且睫毛及眼內更布滿數百隻蟎蟲。

據《極目新聞》報導，女大生最近飽受眼睛不舒服困擾，她除感到視力每況愈下，還常因不適而用手搓揉，因此在1月底決定接受近視手術，孰料事情的發展竟遠超乎她預料。

醫師檢查發現女大生左眼視力0.3、右眼幾乎失明，且雙眼睫毛根部有「肥胖物」，其中又以瞼板腺（分泌油脂的腺體）的開口最嚴重，經隨機檢測發生「8根睫毛上有20隻蟎蟲」。

醫師指出，女大生光單邊眼睛就有數百隻蟎蟲，且最薄處角膜厚度僅有正常左眼的五分之一，推測應是遭蟎蟲感染引發眼部不適，進而導致揉眼所造成的結果。醫師綜合病因後，確認女大生罹患「雙眼圓錐角膜」、「雙眼蠕形蟎瞼緣炎」。

女大生經深板層角膜移植手術、術後用藥治療，右眼角膜已恢復透亮且植片穩定，視力也有回復。如繼續接受相關治療，視力還有望進一步提升。醫師表示，圓錐角膜為慢性隱匿病變，是兒童及青少年發病率高、但也容易被忽略的疾病，嚴重可造成眼角膜現變薄、穿孔。

醫師也提醒，若眼瞼、睫毛有乾癢，以及紅腫疼痛等症狀時，應盡快前往專業眼科診所醫院檢查。

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