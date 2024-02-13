狗媽媽農舍產3崽遇惡火！叼藏幼犬保護難敵烈焰　1家4口全喪命

▲西螺火警毀農舍，屋中母犬年前甫生產釀「一大三小」命喪火窟。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮昨（12）日晚8時許東興里一處平房發生大火，雲林縣消防局立刻派遣西螺、莿桐、虎尾分隊前往搶救，警消到場發現該建築為屋主作為農舍使用，為保民眾財產，立刻佈水線搶救，惟屋中尚有剛產的3隻幼崽和母犬全未逃出，屋主望著烈焰大火，於屋外擔憂地來回踱步，火勢撲滅後確定「「一大三小」4犬隻全部命喪火窟。

雲林縣消防局晚間8時02分獲報西螺鎮東興里東興106-20號旁臨時屋火警，派遣西螺、莿桐、虎尾前往搶救，計出動各式消防車6部、救護車1部，人員14人前往搶救，現場由西螺分隊長葉逸青指揮搶救。

▲屋主望著冒出高溫濃煙的平房擔憂地來回踱步。（圖／記者蔡佩旻攝）

林姓屋主表示，農舍僅作為放置農用機具及一些農用資材，雖然沒人居住，但較重要的是過年前來了隻母狗才剛生下3隻幼犬，幼崽眼睛都還未開，全困在屋內，在火災分生前30分鐘還來巡視並餵食，不知為何會突然起火燃燒，內部並無電氣設備，僅有電燈，不排除是電線老舊，言語間透露擔心犬隻的安危。

西螺分隊長葉逸青表示，8時13分莿桐車組首先到達現場，回報現場為農舍起火並全面燃燒，雖無人受困仍須力保民眾財產，立刻佈線搶救並於8時19分將火勢控制、8時48分火勢撲滅，燃燒面積25平方公尺，無人員受傷。

消防隊亦遺憾表示，在殘火處理後有發現大隻母犬屍體，但幼犬並不在身邊，不排除是母犬在火勢剛燃起時將小狗叼去藏起來，而依照當時火勢情況，建築物全面燃燒，犬隻的存活率為0，應可確定犬隻四口命喪火窟。

▲警消人員入內檢查，屋主也趕忙靠近查看。（圖／記者蔡佩旻攝）