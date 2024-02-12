過年放煙火釀大樓8F起火！陽台磁磚燒爆慘狀曝　屋主氣炸報警

記者戴上容／新北報導

新北市永和一處社區大樓8F陽台，大年初一（本月10日）凌晨0時許，遭人用煙火襲擊導致火災，保全第一時間先行滅火，火警使大片陽台磁磚燒爆，所幸無人受傷，蔡姓屋主相當氣憤已向警方報案；永和警方表示，已鎖定特定人士目前仍在積極逮人中。

▲▼永和一處社區大樓8樓陽台起火，警方追查疑似是燃放爆竹引起 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

民眾在臉書「我是永和人」爆料，大年初一時8F陽台被人用煙火襲擊，疑似燒到陽台垃圾導致火災，還好鄰居及時發現，但陽台也因為大火燒爆了磁磚，上下樓層因為滅火到處都是粉塵，大過年的大家都剛打掃完，是要怎麼過年。並附上陽台火災慘狀，圖中可見大片磁磚被炸到爆裂。

永和警方獲報後表示，該事件發生在永和區永和路一段社區大樓8F，10日凌晨0時許（大年初一），有民眾發現陽台失火，保全第一時間先行撲滅，消防人員到場時已無火勢。現場陽台磁磚燒黑、爆破無人受傷，疑似年節期間施放鞭炮引起。

警方調閱監視器，發現有1名男子手持12孔煙火於周遭工地前施放，刻正積極偵辦中。分局也呼籲，市區燃放鞭炮應遵守相關規定，違者可依「爆竹煙火管理條例」函請消防局裁罰新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。