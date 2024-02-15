連署開臨時會邀陳建仁報告食安　傅崐萁：明韓國瑜召集朝野協商

▲傅崐萁出席國民黨113年春節團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團要求立院提前召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就過年前發生的瘦肉精事件進行專案報告，並放話若臨時會開不成，就要杯葛開議後的施政報告。國民黨團總召傅崐萁今（15）日受訪表示，今天就會把黨團成員的連署送出去，明天院長韓國瑜會召開朝野協商，因為國人健康不可退讓。

春節連假結束，國民黨今日上午於黨中央舉辦新春團拜，黨主席朱立倫與前總統馬英九、立法院黨團總召傅崐萁，眾藍委一起同台向黨內同志拜年。

會後受訪被問到17日召開立院臨時會，邀請陳建仁進行專案報告一事，傅崐萁表示，希望行政院長陳建仁針對食安8年總檢討，今天會把黨團成員的連署送出去，明天韓國瑜會召開朝野協商，國人健康不可退讓。

傅崐萁批，民進黨執政後換了位置換了腦袋，國人健康不能退讓，2月20日開議後，會全力為民把關，另外，三黨不過半，要讓國會能夠真正的監督國家；至於人事案，不是過去贏者全拿，必須要有各方面專業的領域，也不是清一色的民進黨黨官，只聽黨意，派任這些獨立機構委員，未來所有的人事就是要陽光透明，全部都記名，而且要負責，一定要適才適所，真正的國家公共財，我們非常歡迎到政府單位任職。

傅崐萁強調，臨時會關係到國人的健康，國民黨不會因為民眾是否關注來當作議題發動導向，而是以人民根本食安健康，以及未來如何兼顧人民主要的日常生活當中，民以食為天，能夠得到最好的照顧，這才是我們黨要全力關注的民生問題，17號希望能夠開臨時會，也尊重韓院長明天召開的朝野協商，國民黨團已經準備好，為國人一起共同打拼，讓台灣的明天會更好，讓龍年是真正陽光普照的一年。