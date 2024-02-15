出事了！高雄男被叭竟「亮鎮暴槍」恐嚇　警逮2人還抄出毒品

記者許宥孺／高雄報導

大年初四出事了！高雄一名任姓男子不滿被遊覽車司機鳴按喇叭，竟併行對陳姓司機亮出鎮暴槍恐嚇後逃離現場。警方獲報後，透過監視器查獲任男與車內鄭姓女乘客，並於車內起獲各式毒品，詢後將2人送辦。另外，任男危險駕駛、懸掛他車號牌等交通違規，也被依法舉發並移置保管車輛。

▲高雄男因行車糾紛，對遊覽車司機亮出鎮暴槍恐嚇，警方逮人又查到車內毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

鼓山分局大年初四(13日)下午4點多接獲民眾報案，一名陳姓遊覽車司機表示，他載送旅客參展後，沿鼓山區美術館路行駛近馬卡道路時，因遇上任姓男子駕駛的自小客車突然急煞，因此對任男鳴按喇叭，未料，任男竟併行到遊覽車駕駛座旁，對他亮出鎮暴槍恐嚇後離開現場。

警方透過監視器循線追蹤，4小時後於鼓山區鼓山三路115巷口尋獲涉案車輛，並逮捕47歲任姓男子、32歲鄭姓女乘客，任男對於亮槍恐嚇行為坦承不諱。

▲鄭女將寵物兔託給家人，又說自己沾一身兔毛，要脫下外套。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警盤查時，鄭姓女子表示，因攜帶寵物兔，想將寵物兔先託給親人保管，並說「外套都是兔毛」為由，脫下外套要家人帶回。員警質疑，養兔子的人還怕沾一身兔毛，不過鄭女還是堅持要把外套放回，員警認為有異，以天氣寒冷為由，要鄭女還是把外套穿上。

員警詢問鄭女，是否有案件在身，她自知難逃法網，這才向警方坦承外套內有毒品與吸食器，隨後警方也在車上查獲其他毒品證物，現場共查扣鎮暴槍1把（初步檢驗無殺傷力）、空氣鋼瓶4支、塑膠子彈1包、毒品咖啡包2包(含袋毛重共7.72公克)、愷他命1包(含袋毛重0.54公克)安非他命5包(含袋毛重47.98克)、海洛英2包(含袋毛重2.7克) 等證物。

▼警方於車內查獲鎮暴槍、各式毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

全案警詢後將任男、鄭女依違反恐嚇、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另外，任男涉危險駕駛、懸掛他車號牌及牌照業經註銷無牌仍行駛等交通違規部分，也將依法舉發並移置保管車輛。