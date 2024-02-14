快訊／晚安小雞遭柬國警方逮捕　刑事局證實揭他涉犯「3罪名」



▲晚安小雞確定遭西港警方逮捕帶回偵訊。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）



記者張君豪／台北報導

「晚安小雞」12日晚間稱夜闖柬埔寨「凱博園區」直播，卻慘遭突襲被打倒地，驚傳下落不明，但主掌跨國犯罪的刑事局國際刑警科及緊急救助外國台民受害的台灣外交部均未接獲相關報案及家屬求助；稍早「晚安小雞」現身直播，表示自己滿身傷連頭髮都被剃掉，警方指出「晚安小雞」人在柬埔寨希努哈克市凱博園區旁廢棄的金水園區，14日上午已經遭柬埔寨西港警局帶回偵辦。

刑事局證實，「晚安小雞」14日上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，主要原因是認定他「自導自演被打還被持槍軍人強盜美金4千元」，涉嫌散佈不實訊息，台灣警方尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。

直播主「晚安小雞」疑似自導自演遭持槍軍人凌虐電擊，引發當地政府官員重視，西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）於當地時間13日下午4時30分左右在個人臉書（Facebook）上公布4張「晚安小雞」的照片，內容提及，「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝。」

刑事局指出：柬埔寨警方有可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」來偵辦及移送、肇因柬補寨2年前傳出黑幫勾結詐團經營東南亞各國人口販運，曾引發東南亞包含台灣各國重視，聯合國甚至派出觀察員到柬埔寨視察，關切該國人口販運惡化問題，並揚言透過外貿制裁手段，敦促柬埔寨改善人口販運亂象。

加上這次「晚安小雞」公然聲稱在希努哈克市遭持槍軍人綁架、凌虐、重創該國司法警察部門維護當地治安形象，倘若晚安小雞公然自導自演拚流量，卻嚴重挑釁該國政府部門，「遭到柬埔寨嚴辦的可能性很高」。

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