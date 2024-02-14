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晚安小雞「根本沒被打」遭捕！律師酸：演技這麼差的還真是少見

▲▼晚安小雞。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

▲晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者朱祖儀／綜合報導

網紅「晚安小雞」前往柬埔寨，聲稱遭人毆打、洗劫現金，不過整體事件疑點重重，稍早柬埔寨當局指出，他已經被警方拘留，且根本沒有遭到毆打和搶劫。對此，巴毛律師（陳宇安）就酸說，「想紅想瘋的人很多，但是演技這麼差的還真是少見」。

刑事局證實，晚安小雞因被認定「自導自演被打還被持槍軍人強盜美金4千元」，涉嫌散佈不實訊息，14日上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，有可能以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」來偵辦及移送。台灣警方尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。

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消息一出隨即掀起外界討論，巴毛律師便在粉專「巴毛律師混酥團 」發文表示，「不知道為啥看到這個新聞我想唱歌，缽缽雞，缽啊缽缽雞，一元一串的缽缽雞！」更說想紅想瘋的人很多，但是演技這麼差的很少見，「晚安小雞，掰掰」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／巴毛律師混酥團）

▲巴毛律師表示，「演技這麼差的還真是少見」。（圖／翻攝自Facebook／巴毛律師混酥團）

知名律師林智群也在臉書發文表示，「演戲沒關係，演太假就是不行，當地警察也看不下去」。許多網友也附和道，「弄假成真啦，求仁得仁」、「在台灣搗亂習慣了，以為全世界都跟台灣一樣可以被撒野抹黑」、「園區的員警也看不下去了」、「外交部千萬不要出手」。

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