晚安小雞「沒被毆打、搶劫」遭捕！網友刷一排活該：最好關到哭

▲晚安小雞聲稱遭毆打、電擊棒凌虐。（圖／翻攝晚安小雞臉書）



記者朱祖儀／綜合報導

網紅「晚安小雞」近日開直播前進柬埔寨凱博園區，聲稱遭人毆打、洗劫現金才被放出，不過整起事件疑點重重。今（14）日稍早柬埔寨當局釋出最新消息，表示經確認發現晚安小雞根本沒有遭毆打或搶劫，因此已經被警方拘留。消息曝光後，許多網友狂刷「活該」，並說「最好被關到哭」、「真的被抓了吧」。

晚安小雞失聯後，13日突開直播透露自己被綁了一整晚，還遭電擊棒凌虐，一旁還有拿槍的男子，最後身上3、4千美金都被拿走，才終於被釋放。不過整起事件疑點重重，也引起相關單位的注意，刑事局透過國際刑警科向柬埔寨警方查證，現在結果出爐。

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刑事局證實，晚安小雞14日上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，主要原因是認定他「自導自演被打還被持槍軍人強盜美金4千元」，涉嫌散佈不實訊息，柬埔寨警方有可能以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」來偵辦及移送。

消息一出，許多網友在PTT熱議，「別放回來啦」、「台灣網紅真的夠了，一堆惹事的」、「活該！最好被關到哭」、「笑死，這次真的被抓了」、「社會亂源麻煩關久一點謝謝」、「台灣法律治不了，拜託柬埔寨了」、「笑死，這次大家很早就下車了，早就發現怪怪」、「拜託關一輩子別放回來了」、「好丟臉喔」、「去詐騙園區演詐騙戲碼」。

▲▼網友討論。（圖／翻攝自PTT、ETtoday新聞雲臉書）



也有不少人湧入《ETtoday新聞雲》粉專狂刷活該，並說「太棒了，不要回來，丟臉」、「支持把他丟到真的KK園區讓他體驗」、「這下真的晚安了」、「才剛過完年，就看到大快人心的新聞，感覺整個身體都舒暢了起來，這種社會亂源，看能不能把他關在那邊就好，或者直接送去園區當豬仔」、「這次果然真的被抓了」、「忍不住嘴角上揚了」、「這咖終於被制裁了，爽」、「好玩了，紅到柬埔寨警察都知道了」。