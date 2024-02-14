晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」比黑幫還可怕　她曝：吃不完兜著走

▲晚安小雞已經被警方拘留。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）



網搜小組／劉維榛報導

闖入柬埔寨凱博園區的「晚安小雞」，自稱遭凌虐電擊、洗劫4000元美金，直播中一臉狼狽、頭髮被剃掉。對此，刑事局指出，柬埔寨警方恐以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」來偵辦及移送。財經網美胡采蘋直言，「惹到柬埔寨警方感覺比惹到柬埔寨黑道還可怕吧！」

刑事局最新證實，「晚安小雞」14日已被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，認定「他被虐打電擊，以及被持槍軍人搶奪4000元美金」為自導自演，且涉嫌散佈不實訊息。刑事局也指出，柬埔寨警方有可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」來偵辦及移送。

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對於「晚安小雞」聲稱在希努哈克市遭持槍軍人綁架、凌虐，刑事局表示，已重創該國司法警察部門維護當地治安形象，倘若「晚安小雞」公然自導自演來增加流量，嚴重挑釁該國政府部門，「遭到柬埔寨嚴辦的可能性很高」。

消息曝光後，胡采蘋發文直言，「惹到柬埔寨警方感覺比惹到柬埔寨黑道還可怕吧」，不知道現在中小學課本還有沒有教這些國家的情況，畢竟台灣警察親切又講理，跟柬埔寨、緬甸、越南完全不同，「你拿台灣旅館台灣警察的水準出國鬧事，吃不完兜著走的機率都挺大的，新的一年還是要好好建設自己的國際觀呀！」

底下網友熱議，「長這麼大，跑去被抓這種要求第一次見到，人證、物證通通是自己，沒有社會化的媽寶，真的不要出國撒野好嗎？弄不好會出人命的」、「沒事，送回中國而已」、「下一步應該是Bump跟家屬一起開直播哭哭台灣外交部無能救不到人了吧」、「不要放回來」、「對於這種犯罪分子希望政府外交部不要協助，別浪費納稅人的辛苦錢」。