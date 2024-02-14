年初六開工迎財神　台中消防籲留意鞭炮灰燼...別惹火神

▲▼大年初六開工迎財神，台中消防局呼籲民眾留意鞭炮灰燼，以免引發火災。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市去年農曆年後有間工廠在開工工燃放爆竹煙火，員工將燃燒過後的炮屑全裝進塑膠袋，整包放在工廠內，未料炮屑蓄熱引燃大火，延燒周邊2間公司，該工廠後來被台中地院判賠3千多萬元，明（15日）天是大年初六開工日，消防局呼籲民眾喜迎財神之際，要確定火勢完全熄滅才能離開。

明天就要開工上班，各行各業不免俗燃放鞭炮、凝聚財氣，消防局表示，部分民眾會將炮屑掃進屋內，但尚未完全熄滅的灰燼引燃火災的案例層出不窮，呼籲燃放時遵守不串接不堆疊、人離火熄、空曠處燃放等安全要點，以免憾事發生。

消防局表示，民眾開工燃放鞭炮，若違反相關規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，如不幸造成人員或財物損傷，更將觸犯公共危險罪，建議租用環保鞭炮車，以氣體產生擬真音效，安全又兼顧環保。

此外，消防局年節期間針對轄內金香舖、商店及賣場等列為重點稽查對象，目前已查獲3件違法販賣爆竹煙火案件，其中1件是外籍移工商店，已依法舉發及後續處置，不論販賣或儲存爆竹煙火，若不依「爆竹煙火管理條例」及「爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法」規定，違者可罰6萬元以上、150萬元以下罰鍰。