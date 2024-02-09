放鞭炮嚇年獸！當心兒童施放恐受罰　「1要點」快筆記

▲年節將至，台中消防局不但宣導民眾減少燃放鞭炮，更鎖定移工加強宣導。（圖／台中消防提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

農曆春節及元宵節慶將至，不只台灣人愛燃放鞭炮慶祝，在台的東南亞移工也有此習俗。台中市消防局已針對全市販賣炮竹的185間店家全面清查，要求業者勿賣給12歲以下兒童，也提醒民眾，兒童若沒有在大人陪伴下施放炮竹，最高可罰家長1萬5千元；另外消防局也將宣導內容翻成4國語言，請雇主代向移工宣導，在錯誤時間、錯誤地點燃放，依法開罰。

去年台中市一間工廠在農曆年後開工拜拜，結束後燃放爆竹煙火，員工將炮屑集中於塑膠袋，並整包放在工廠內，未料炮屑蓄熱引燃大火，延燒周邊2間公司，該工廠後來判賠3千多萬元。

消防局提醒，民眾使用爆竹煙火時，若施放不當，或受現場風向風速等影響，恐引燃周邊可燃物而發生憾事，因此鼓勵民眾以爆竹音效取代實際施放，既安全又環保；若必要施放時，則應選購貼有認可標示的合法爆竹，在半徑20公尺沒有建物、樹木的空曠地點減量施放，確保安全。

此外，兒童施放爆竹煙火身旁如果沒有大人陪伴，可對家長處以3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。另依「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，午夜零點至6點，施放飛行及升空類之一般爆竹煙火，應申請專案許可方能施放，否具可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

不僅台灣人過年愛放炮竹，移工也有相同習俗。苗栗縣竹南鎮日前曾發生越南移工施放煙火，未料不慎延燒至隔壁環保公司，而遭法院判賠的案例。消防局指出，考量外籍移工農曆年節也有群聚施放煙火的習俗，已協請勞工局將宣導文宣翻成4國語言，包含越南、泰國、印尼及菲律賓，針對聘用移工的工廠加強宣導，避免觸法。

消防局也呼籲，民眾若發現有違法儲存、販賣、施放等情事，可撥打119檢舉，由於爆竹煙火具有易燃、易爆特性，施放事故頻傳，稍有不慎，就會造成他人生命或財產損傷，將觸犯刑法公共危險罪，請民眾務必留意使用安全，平安快樂過好年。