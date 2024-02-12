初四迎財神！別出遠門　誤踩「5禁忌」恐敗光整年財運

▲大年初四迎五路財神，有諸多習俗和禁忌要遵守。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳怡靜／綜合報導

大年初四是「接神日」，是眾神回到人間的日子，俗話說「送神早，接神遲」，接神的時間大多安排在下午，《ETtoday新媒體》幫大家整理出迎財神的習俗，以及不可觸犯的禁忌，以免沒迎來財神，先將財運敗光光。

初四習俗

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一、接五路

原本的接五路是指「五路行神」，後來演變成接「五路財神」，信徒們會帶著香燭分別到「東、西、南、北、中」5方位的財神廟堂去請接，每接來一路財神，就要在門前施放一串百子炮，直到迎完各方位的神後，再依序向財神行禮。

至於祭拜財神的供品，除了普遍的三牲（豬、雞、魚）、水果3至5種，也要準備財神爺愛吃的甜食，也可準備具有生意興隆含意的鳳梨，或是大吉大利的橘子，至於芭樂和番茄等多籽的水果則要避免。

二、送神早，接神遲

俗話說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神」，因此有「送神早，接神遲」的說法，送神必須在一大早，至於接神等到下午過後也不遲，儀式通常在下午三點開始，直到晚上九、十點結束。

三、吃折羅

所謂「折羅」，是指過年期間所剩的飯菜結合的大雜燴，會在初四這天一起享用，象徵來年衣食無虞、不愁吃穿。

四、綁火神

過去風俗將玉米梗或麥梗綁在棍子上，點燃後從自家送到河中，祈求來年家中不會發生火災。

五、扔窮

意思是打掃，將垃圾堆到屋外「扔窮」，有送走窮神之意。



初四禁忌

一、忌出遠門

傳聞接神日當天灶王爺會到家中查戶口，有被點到名者就可獲得一年的庇祐，記得勿遠行，否則會讓灶王爺找不到人。

二、爐灶不可髒亂

灶神為廚房之神，爐灶要保持整潔，不要在上面堆放雜物，若有剩菜和剩飯也要整理乾淨。也不可在廚房換衣服或裸體，是對灶神不敬。

▲初四要保持爐灶清潔，也別在廚房內吵架或罵小孩。（圖／資料照）



三、忌吵架

初四是眾神返回人間之日，與人爭吵就是對神明不敬，恐被衰運纏身一整年；也不要在廚房罵小孩，以免觸怒灶神。

四、忌縫補

長輩們認為，初四做針線活縫補，會導致將來一年都在「補破洞」。也有一說是，初一至初四婦女盡量別碰針線，否則將來的小孩眼睛會和針線一樣細小。

五、忌小氣

迎財神這天千萬別過於吝嗇，要懂得分享，可將拜完的禮品送人，不只能幫助新的一年財運亨通，財神爺也會主動接近你。反之，過於小氣的人，會讓財神避而遠之，不只得不到財氣，也失了人脈。