手刀搶！台中首創免費更換電線　市府：名額僅204戶

▲▼台中消防局六都首創免費更換電線，今年有204名額，申請要快。（圖／台中消防提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名獨居的東區89歲江姓阿嬤，屋內不僅電箱外露、電線硬化，插座還多處使用延長線，消防局人員到場訪視直冒冷汗，直呼太危險；據統計，全市建築物火災一半原因出於老舊電線走火，消防局為此創六都之先，針對低收入戶、身心障礙者和獨居者，且屋齡超過30年者，免費到府更換新電線，提升用電安全，今年有204戶名額，申請者要把握機會。

台中消防局統計，111年至112年11月止，全市建築物火災有788件，電氣因素有388件（49%），其次為菸蒂及爐火烹調，但對於弱勢族群而言，即使知道電線老舊、外露危險，但沒錢加上行動不便，遲遲無法處理。

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消防局說明，早期屋內線路常於興建時未評估電線未來的用電量，難以負荷目前用電需求，加上電力線路使用已久，如果大量用電，會使得電線處於超載狀態下，容易有引起短路走火的隱憂。

消防局去年9月開始，從社會局公益慈善平台取得各界捐款，有了經費之後，針對符合資格者主動前往訪視，一旦判定有需要更換，就可免費施工，如果民眾沒有熟識廠商，還可從台灣區電氣工程工業同業公會（台中辦事處）提供的會員名單，從中選擇。

消防局長孫福佑表示，藉由電路設施汰舊換新，改善用電環境，可有效降低火災件數及人員傷亡，去年開辦4個月，成功為39戶完成更換，今年補助戶數增至204戶，歡迎民眾提出申請，讓自己生命財產安全獲得保障。