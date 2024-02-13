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正月初五「迎財神」！拜拜時間、流程一次看　做對小錢變大錢

▲▼初五開市迎財神，5大地雷禁忌要注意。（圖／達志影像／美聯社）

▲初五開市迎財神，相關流程要注意。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

2月14日農曆正月初五為五路財神的生日，很多開設公司行號、做生意的人都會藉著幫財神爺祝壽，迎接財神來自己的公司或店裡，祈求財神爺能夠保佑讓生意愈來愈興隆，財源廣進，讓公司業績比往年提升，進帳豐盈。對此，命理專家楊登嵙整理「迎財神」拜拜時間、流程，供民眾一次看懂！

◎對象：財神爺

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◎時間：正月初五上午12點前

◎地點：

1.一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。

2.若無設財神神位，則在商店或工廠內近門口處另外設置一張大供桌，向天迎接財神爺。

3.至財神廟拜拜。

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲八路財神廟 。（圖／資料照）

◎供品：香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柿子（利市），或其它應時水果共5種。

◎金紙：壽金、刈金、五路財神金和鞭炮為主。當祭拜完畢，則鳴放鞭炮祝賀開張大吉。

◎「錢母」:可在供桌上擺放「錢母」，讓錢滾錢，藉由努力，小錢滾大錢，賺更多錢。

◎禱詞：點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，都要報上名字和住址，讓財神知道你是誰、住在哪。接著再講出自己的願望，祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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