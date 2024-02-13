初五迎財神注意！吃1食物可「旺財運」　5大習俗禁忌一次看

▲初五開市迎財神，5大習俗與禁忌要注意。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

2月14日大年初五在傳統上是新春假期結束的時候，因為從大年初一至初四的諸多禁忌，在此日全破，所以稱之為「破五」，或稱為「隔開」，意味著隔開了春節假期，撤去所有的供品，新春的禁忌取消。對此，命理專家楊登嵙指出，這天是五路財神生日，民俗上有「迎財神」習俗來旺財運，其中有5大習俗與禁忌要特別注意。

一、迎財神

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楊登嵙分享，大年初五這天是五路財神生日，擇一最早吉時，打開家中大門和窗戶，並燃香表示歡迎財神，此外，還要供牲醴、點蠟燭、燒金紙、放鞭炮，以「迎財神」，通常又稱為「祭財神」或「接路頭」，但願財神爺能把金銀財寶帶來家裡，滿足人們想發財的希望，在新的一年裡大富大貴，財運大發。

禁忌方面，迎財神當天千萬不可以過於吝嗇，要多分享，家中客廳不妨多放一些甜貽糖果，供來訪親友客人吃個甜、分享甜頭。而在大方分享、廣結善緣之下，除了能幫助新年的財運亨通之外，財神也會因你的大方而靠近你！ 但如果在迎神這天太過小氣，財神反而會不願靠近你，甚至因你的吝嗇而遠離你！不只得不到財氣，甚至接下來的一年恐怕也沒有好人緣。

二、 送窮

送窮又稱「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，象徵將窮困送出家門，叫「送窮」。

三、 掃房子

臘月三十到正月初四，一般是不打掃的，動掃帚等於將好運氣掃掉了，所以到了破五這天，要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣窮鬼給趕跑，掃地時則要從外往裡面掃，才能將金銀財寶統統掃進來。

四、 吃餃子

大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與金錠相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式，也給自己旺財運。

五、 開市

春節期間大小店舖從大年初一起關門，習俗上以正月初五為財神生日，選在這天開市將招財進寶，這一年的財運都會很旺。

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