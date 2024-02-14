妹子性慾爆炸偷摸摸！男友嚇醒「以為是地震」　結局超展開

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

什麼情況？一名女網友透露，某天醒來突然很想要和男友愛愛，可是對方在一旁熟睡，她只好靠自己，但沒想到才進行到一半，對方突然翻身壓在她身上，嚇喊「我剛剛感受到地震」，隨後確認沒有地震，又睡了回去，讓她哭笑不得，「我就在床上繼續尷尬地忍耐我的慾望！」

原PO在Dcard發文表示，近日早上醒來突然性慾高漲，但因為2人前一天才出去玩，旁邊的男友還在熟睡，於是她沒有叫醒對方，「身為體貼的女友，只好褲子都沒脫，默默地把手伸進去褲褲裡超小力的摸」。她一開始很緊張，時不時就會停下動作，「怕男友發現我這麼色，偷偷自己來」，所幸對方呼吸都很平穩，她也放膽繼續下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過正當她享受時，男友突然翻身壓在她身上，她原以為2人終於可以翻雲覆雨一番，沒想到男友卻說，「我剛剛感受到地震，很大！而且剛剛就有一陣一陣了，我觀察了下確定不是我做夢，趕快保護你！！」她聽到後心裡五味雜陳，只能裝傻到底，隨後男友確定沒有地震又翻回去睡覺，「我就在床上繼續尷尬地忍耐我的慾望」。

原PO也透露，等男友睡醒之後有坦承「地震真相」，不過沒想到這個小插曲，讓她意外得知男友遇到地震時的反應，「真是患難見真情啊」。

不少網友看到後，紛紛笑說「太可愛了吧，他真的很愛你（看來下次要去廁所地震比較好」、「不是該好好讓他感受震央的威力嗎」、「女生果然比男生還色」、「看到翻身壓到妳身上那part，既興奮又期待還小鹿亂撞，結果下一秒…笑死」、「請妳直接騎上去讓他體驗人體地震」。