智利北部近海發生規模6.0地震　無海嘯警報

▲ 智利北部近海發生規模6.0地震。(圖/翻攝自USGS)

記者陳宛貞/綜合報導

智利北部近海於當地13日晚間發生芮氏規模6.0地震,震源深度22.4公里,暫無海嘯警報,目前未傳出災情。

根據美國地質調查局(USGS),這起地震發生於當地13日晚間10時31分(台灣14日上午9時31分),震央位於智利北部阿塔卡馬大區城鎮巴耶納爾(Vallenar)西南方83公里處近海,深度22.4公里,當局未發布海嘯警報。

