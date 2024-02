▲夏威夷發生規模5.7強震。(示意圖/達志影像/美聯社)



文/中央社洛杉磯9日綜合外電報導

美國地質調查所(US Geological Survey)指出,夏威夷今天遭強震侵襲,但沒有海嘯危險。

法新社報導,美國地質調查所指出,夏威夷大島帕哈拉(Pahala)附近發生規模5.7強震,震央在地表以下約37公里處。

根據網站內容,帕哈拉居民告訴美國地質調查所,整個大島都能感受到地震晃動。

美國地質調查所表示,這次地震造成死亡或毀損的可能性很低。

