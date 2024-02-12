　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友瘦又高，讓原PO哀喊滾床時很痛。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「總而言之…太瘦也不是好事！」一名妹子透露，睡覺抱著男友時，如同抱著骨頭一樣，尤其女上男下的體位時，「被他骨盆那邊的骨頭一直撞，真的超痛」，讓她越來越怕做愛這檔事，卻又不知如何跟男友說。文章曝光後，釣出一票苦主深有同感，「進行背後位時，突起的盆骨跟兇器差不多，兩個人都痛到不行！」

一名女網友在Dcard表示，現任男友屬於又高又瘦的身形，「衣服脫掉根本是皮包骨」，由於前兩任體型正常，抱在一起進行肉體交流都很舒服，然而與現任男友滾床時，讓原PO崩潰直呼，「抱著他就像在抱骨頭...真的不誇張，就連睡覺他碰到我，就覺得很痛不知道為什麼...都是骨頭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO難以啟齒坦言，尤其女上男下的體位時，「我屁股也很痛，被他骨盆那邊的骨頭一直撞，真的超痛！」

話鋒一轉，原PO苦笑表示，很多男生喜歡纖細身材的妹子，「竹竿腿之類的...那應該體脂也很低，這樣撞起來感覺就超痛欸。」總而言之，原PO因為男友身形緣故導致性慾大減，「真的不要跟很瘦的人做...太瘦也不是好事！」

文章曝光後，也釣出不少苦主自爆，「有一任男友真的超瘦，他居然整個人趴在我身上，我真的覺得超解，然後沒肌肉容易累，做一次我就不行了」、「深有同感，瘦就算了，體力差還細真的不行」、「聽過『中看不中用』嗎？女友曾經瘦到屁股都沒肉，進行背後位時，突起的盆骨跟凶器差不多，兩個人都痛到不行，後來我甘願對象微胖有肉，也不要太瘦」、「我男友是很瘦的那一種，撞起來好像是我跟骨頭在做，反而跟砲友有點肉肉的撞起來舒服多了，看來新年後要換男友了」、「真的...跟太瘦的女生後背位，她的尾椎骨一直刺我」、「之前我就是太瘦了，常常骨盆互撞啊，之後女友我都找肉肉型」。

不過有網友認為，「不是呼籲不要跟很瘦的人做，而是呼籲太瘦真的不好吧」、「我39公斤160公分，我也不是願意這麼瘦的啊」、「喜歡偏瘦的男生，大致上瘦子GG也很棒，但是體力真的要練一下」、「前女友161cm/38kg，角度調好沒這種問題」、「抱歉我37kg，可以用別種方式，不一定要背後吧」「可以用女生躺著、男生蹲著的那種背後位，這樣頂的時候就不會頂到骨頭了，都是頂到女生屁股肉最厚的地方，我42kg男友50kg，我們都是瘦巴巴的體型」。

ET快訊
痛到睡不好！男常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」
晚上外出購物！苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死
郭彥均年前驚開刀！忍痛3個月曝病況
200人被丟包富國島「傻等沒車接」　年代旅遊道歉
初四「接神」7禁忌！　1地點勿裸體
放煙火釀大樓起火　屋主氣炸報警
米可白返鄉賣餅遭嫌「一臉不爽」！　親吐心聲
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3星座桃花滿滿　有機會邂逅真愛甜蜜到白頭

國5紫爆要塞到凌晨3點！初四「11地雷路段」　北上9點前出發避塞

初四「接神」7禁忌！小氣恐害整年財運衰　1地點勿裸體

女友當助理！每晚跟主管「在公司聊天吃飯」　他震驚：潛規則嗎

情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

外國旅客獨愛台北？他曝1數據「台北占過半」大票搖頭：瞎

今入夜下探10度！明起「一路回溫到初六」　開工後再降溫時間曝

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

3星座桃花滿滿　有機會邂逅真愛甜蜜到白頭

國5紫爆要塞到凌晨3點！初四「11地雷路段」　北上9點前出發避塞

初四「接神」7禁忌！小氣恐害整年財運衰　1地點勿裸體

女友當助理！每晚跟主管「在公司聊天吃飯」　他震驚：潛規則嗎

情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

外國旅客獨愛台北？他曝1數據「台北占過半」大票搖頭：瞎

今入夜下探10度！明起「一路回溫到初六」　開工後再降溫時間曝

陸專家稱2024年望出現生育高峰！　網吐槽：把12生肖全改龍

3星座桃花滿滿　有機會邂逅真愛甜蜜到白頭

郭彥均年前驚開刀！　忍痛3個月「膝蓋軟得跟豆腐一樣」曝病況

龍年2生肖犯太歲　命理師曝轉運方法

200人被丟包富國島「傻等沒車接」　年代旅遊道歉：調車花較長時間

穿深色衣晚上外出購物！苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

「最想砍唐鳳數發部預算！」　徐巧芯第1志願鎖定國防委員會

2024泰國BL劇竟有ABO！大陸禁播賣給它拍…視帝+娛樂公司點頭轉彎

身障男又罹心臟病生活不易　基隆警助申請社會資源補助救急

過年放煙火釀大樓8F起火！陽台磁磚燒爆慘狀曝　屋主氣炸報警

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

更多熱門

相關新聞

上3次廁所才可沖水　「男友超摳4舉動」嚇壞她

上3次廁所才可沖水　「男友超摳4舉動」嚇壞她

情侶從交往到步入婚姻，必須經歷價值觀的磨合，一名女網友表示，男友長得又高又帥，但有些行為讓她覺得「很摳」，像是廁所上3次才可以沖1次水，偷沖被抓到還會被罵，對於錢斤斤計較，若遇到無法AA的狀況，男友會寫在記事本上，連0.5元也會記錄，最誇張的是，為了省保險套的錢，居然跟球隊的學弟拿。

過年包紅包「多1習俗？」　一票喊歪風

過年包紅包「多1習俗？」　一票喊歪風

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

13歲女被7男拖到公廁性侵　男友被迫觀看

13歲女被7男拖到公廁性侵　男友被迫觀看

怕被嫌窮？男子偷變賣女友「黃金」作情侶開銷

怕被嫌窮？男子偷變賣女友「黃金」作情侶開銷

關鍵字：

男友太瘦愛愛骨頭滾床盆骨

讀者迴響

熱門新聞

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

阿虎欠巨債「睡覺不敢闔眼」！

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面