男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

▲男友瘦又高，讓原PO哀喊滾床時很痛。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「總而言之…太瘦也不是好事！」一名妹子透露，睡覺抱著男友時，如同抱著骨頭一樣，尤其女上男下的體位時，「被他骨盆那邊的骨頭一直撞，真的超痛」，讓她越來越怕做愛這檔事，卻又不知如何跟男友說。文章曝光後，釣出一票苦主深有同感，「進行背後位時，突起的盆骨跟兇器差不多，兩個人都痛到不行！」

一名女網友在Dcard表示，現任男友屬於又高又瘦的身形，「衣服脫掉根本是皮包骨」，由於前兩任體型正常，抱在一起進行肉體交流都很舒服，然而與現任男友滾床時，讓原PO崩潰直呼，「抱著他就像在抱骨頭...真的不誇張，就連睡覺他碰到我，就覺得很痛不知道為什麼...都是骨頭。」

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原PO難以啟齒坦言，尤其女上男下的體位時，「我屁股也很痛，被他骨盆那邊的骨頭一直撞，真的超痛！」

話鋒一轉，原PO苦笑表示，很多男生喜歡纖細身材的妹子，「竹竿腿之類的...那應該體脂也很低，這樣撞起來感覺就超痛欸。」總而言之，原PO因為男友身形緣故導致性慾大減，「真的不要跟很瘦的人做...太瘦也不是好事！」

文章曝光後，也釣出不少苦主自爆，「有一任男友真的超瘦，他居然整個人趴在我身上，我真的覺得超解，然後沒肌肉容易累，做一次我就不行了」、「深有同感，瘦就算了，體力差還細真的不行」、「聽過『中看不中用』嗎？女友曾經瘦到屁股都沒肉，進行背後位時，突起的盆骨跟凶器差不多，兩個人都痛到不行，後來我甘願對象微胖有肉，也不要太瘦」、「我男友是很瘦的那一種，撞起來好像是我跟骨頭在做，反而跟砲友有點肉肉的撞起來舒服多了，看來新年後要換男友了」、「真的...跟太瘦的女生後背位，她的尾椎骨一直刺我」、「之前我就是太瘦了，常常骨盆互撞啊，之後女友我都找肉肉型」。

不過有網友認為，「不是呼籲不要跟很瘦的人做，而是呼籲太瘦真的不好吧」、「我39公斤160公分，我也不是願意這麼瘦的啊」、「喜歡偏瘦的男生，大致上瘦子GG也很棒，但是體力真的要練一下」、「前女友161cm/38kg，角度調好沒這種問題」、「抱歉我37kg，可以用別種方式，不一定要背後吧」「可以用女生躺著、男生蹲著的那種背後位，這樣頂的時候就不會頂到骨頭了，都是頂到女生屁股肉最厚的地方，我42kg男友50kg，我們都是瘦巴巴的體型」。