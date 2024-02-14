「貪官剋星」辦公室放滿動漫！　吳宗憲自嘲自己是「愛玩的大宅男」

▲國民黨立委吳宗憲熱愛搜集動漫玩偶 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

有「貪官剋星」稱號、前新北市政府法制局長、國民黨不分區立委第六位的吳宗憲2月1日就任立法委員。有著嚴肅外表的他向《ETtoday新聞雲》透露，他其實是個大宅男，平常喜歡看動漫，沒事就泡在網路上，瞭解時下年輕人的喜愛，以及了解年輕人的「政治語言」，未來除了做好立委工作外，也期待盡自己一點心力讓國民黨能被年輕人接受。

吳宗憲過去在檢察官任內辦案公正不阿，有貪官剋星的稱號，3年前原在檢調工作，因侯友宜2小時的「說服」轉任新北市府政務官，同時兼任新媒體總召集人以及青年事務委員會主委等身分，視為侯家軍大將。

法制局是嚴肅的工作，但在新北時又兼任新媒體總、青年事務，原來這與他的個性有很大的關係，吳宗憲透露，自己是從理工轉法律，畢業之後碩士唸法律、會計、工程，博士則念法律、公共衛生。從小就喜歡在各領域涉略，也熱愛動漫，辦公室中也放置各種動漫的玩偶，包括進擊的巨人、鬼面之刃等，年輕時期更喜歡改重機、汽車，是個「愛玩的大宅男」。

「除了工作時間，平常都泡在網路世界」吳宗憲笑說，自己就是個大宅男，平常PTT、dcard、youtube都看，閱讀內容也不限主題，因次認為自己非常了解年輕人的想法。

談到年輕人話題，吳宗憲話鋒一轉說，「為什麼國民黨沒有年輕票？」國民黨要找到自己敗選的原因，年輕票絕對不是穿著棒球外套跳街舞，他就會投給你，國民黨應給青年一個願景、一個未來。國民黨想要年輕票，絕對不是辦公室用一堆年輕人，就叫做尊重年輕人，國民黨應放手給年輕人去玩。

吳宗憲說，未來期待盡一點心力，幫助國民黨讓更多青年接受，不管是辦青年論壇、引薦更多青年加入國民黨，同時也要建議國民黨資深黨員們打從心底尊重年輕人，這樣國民黨才有未來。

未來進入立法院，吳宗憲第一志願就是「司法及法制委員會」，期盼將侯友宜當時選總統的政策「啟特偵組」、打黑金政見一一實踐。吳宗憲說，他非常認同侯友宜打貪除弊的理念，尤其是重設特偵組的政見，未來無論如何，他都會盡全力推動、加以落實，過去民進黨執政時發生弊案，包都要徹查清楚。

記者要離開吳宗憲辦公室時幫他拍了幾張照，吳宗憲座位正後方放置了一尊孔明像，他說，警界大家都拜關公，但他認為在處理很多事情時，不只要用武力，也要用智慧，因此放了一尊孔明像在辦公室，時時提醒自己，用智慧解決事情才是根本之道。

▲▼吳宗憲透露自己年輕時期熱愛改裝汽機車 。（圖／吳宗憲提供）





