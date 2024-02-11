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連勝文檢討歌老難共鳴！侯友宜：這代的努力　都是希望下一代更好

▲▼大年初二新北市長侯友宜回到新莊地藏庵參拜發福袋，人氣依舊很高，不少民眾排隊領市長紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大年初二新北市長侯友宜回到新莊地藏庵參拜發福袋。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／新北報導

2024總統暨立委大選落幕，面對總統大選失利，甚至得票數比立委還低，國民黨副主席連勝文9日發文提2檢討與建議，認為如何讓年輕人產生共鳴是關鍵，造勢場合音樂年代久遠，連他這位中年大叔都沒辦法有共鳴。新北市長侯友宜11日回應，「相信我們這一代的努力，都是希望下一代比我們更好」。

侯友宜大年初二（11日）上午到新莊參拜祈福，並接受媒體訪問。針對民眾黨立委黃國昌10日在新北跑多間廟宇，且黨主席柯文哲12日也要與黃國昌合體，到新北拜廟，是否有佈局新北味道？侯友宜表示，今天是大年初二，也是回娘家的好日子，尤其今天天氣陽光普照，新北市所有的廟寺在過年過節，很多人都會來拜拜。

侯友宜提及，有些人回到新莊的娘家也會來拜拜，「春節期間任何人來到新北市走踏拜拜，我們都非常歡迎。」新北市不是只有廟寺過年過節很旺，平常就很多人在大廟拜，很歡迎大家來到新北市，有好的人情味、有好的廟寺又有好的風景。

至於連勝文發出檢討文，認為大選期間的競選歌曲，連他這個中年大叔都不會唱，未來如何引起年輕人共鳴？侯友宜說，感謝大家寶貴的意見，相信「我們這一代的努力，都是希望下一代比我們更好」，大家共同朝著這個目標一起往前邁進。

媒體追問，台北市長蔣萬安10日有唱一首歌曲，侯友宜要不要也來唱一首？侯友宜回應，蔣萬安的歌聲很好，自己很羨慕蔣萬安有一個好歌喉，「我的歌喉比不上蔣市長！」不過歌喉好壞都沒有關係，只要發自內心唱出來的歌曲，而且能夠化成行動的力量，可以讓台灣、城市更進步，就是一個市長該做的事情，「歌聲好壞不重要，認真打拚做出好成績更重要。」

▲▼大年初二新北市長侯友宜回到新莊地藏庵參拜發福袋，人氣依舊很高，不少民眾排隊領市長紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

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