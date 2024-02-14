備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區　「雙黃」可望攻台北、新北市長

▲民眾黨團8名立委，由左至右分別為林憶君、林國成、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍與張啓楷。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委大選落幕，民眾黨今年一共拿下304萬334票，獲得8席不分區立委席次，其中包括早已是「政治明星」的黃國昌、黃珊珊皆進入國會；由於8人都簽下「兩年條款」，照時間來看，可望挑戰2026縣市長選舉，且民眾黨主席柯文哲也要求立委們劃分責任區，盼把握時間深耕地方，提前備戰。

民眾黨此次成功進入立法院的8名立委，依照名次分別為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷；而8人在1月13日投票日隔天，與黨主席柯文哲開會見面，並全員簽署「兩年條款」，意即2年之後就要辭掉不分區立委，換成原排名名單第9至16人遞補。

而民眾黨「兩年條款」的用意，就是希望可以利用在立委階段時「養兵」，備戰每隔2年一次的大選；由於2年後就會碰上2026年九合一大選，據了解，柯文哲年前已要求立委們劃分「責任區」，有意要立委好好耕耘地方，提前做好2026年參選縣市首長的準備，或者是尋覓該區適合的縣市首長、縣市議員、里長等民代人選。

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

據了解，擁有6屆台北市議員、近3年台北市副市長的資歷，且曾經挑戰過2022年台北市長選舉，不幸敗給國民黨籍對手蔣萬安的黃珊珊，責任區確定被分到「台北市」，也進而使林國成辭掉民眾黨台北市黨部主委一職；首都台北市為一級戰區，且黨主席柯文哲還擔任過市長，民眾黨在北市仍拿下4席議員，其中「學姊」黃瀞瑩更是在2022年選舉拿下該區的第一高票。

分到台北市責任區的黃珊珊，有機會再擔任「母雞」角色，再挑戰一次現任市長蔣萬安，且這2年立法院注定「砲聲隆隆」，受到民眾高度關注，擔任「關鍵少數」的民眾黨將佔盡媒體光環；相較之下，蔣萬安因為個性較為保守，屬於「穩扎穩打」派，再加上是現任市長，必然面對的挑戰與質疑較多。

不過，由於國民黨在台北市仍有40％基本盤，加上從柯文哲2024年大選在台北的成績來看，得票率僅23.79％，北市早已不是民眾黨「本命區」，更不用說有無基本盤問題；且據了解，黨內也有異音，希望黃珊珊可以去挑戰艱困選區，例如高雄等南部縣市，算是幫民眾黨「開疆闢土」。

▲立委黃珊珊。（資料圖／記者湯興漢攝）

而曾經選過新北市第12選舉區立委的黃國昌，也被分配到「新北、宜蘭」責任區，因揭弊形象而聲名遠播的「戰神」黃國昌，近期已開始在新北市有公開活動，例如「聆聽小草的聲音」活動與粉絲見面，或是到新北市發放春聯與紅包。

由於新北市長侯友宜在2026年將屆滿卸任，且侯角逐2024總統大選失利，新北市得票率甚至被民進黨賴清德超車，國民黨在新北市想必會有一番苦戰，而民進黨可能派出立委蘇巧慧參戰，黃國昌確實有不小勝算；但黃國昌為「活棋」，倘若黃珊珊最終並未參選台北市長，黃國昌在台北市也有一拼的機會。

此外，在宜蘭部分，曾經在2022年選過宜蘭縣長的前立委陳琬惠，歷經2024年挑戰立委的經歷，2026年有機會再捲土重來，未來與黃國昌一同合作的話，曝光度勢必大增。





▲立委張啓楷。（資料圖／記者湯興漢攝）

身為「嘉義子弟」的張啓楷，責任區被劃分到彰化、嘉義與雲林，且近日已接下嘉義黨部主委一職，將在嘉義黨部2樓設立「小草之家」，不定期舉辦活動，強化對民眾黨的向心力。

張啓楷為媒體人出身，曾經主持過諸多政論節目，柯文哲選2024總統期間，也負責擔任多場廟口開講主持人，且還曾打出「政黨票投民眾黨，嘉義立委多一席」等選舉標語，知名度不小；據了解，張啓楷只要週末有空，就會回到責任區服務鄉親，從現在就開始耕耘地方，有望挑戰嘉義縣長或市長選舉。

而卸下台北市黨部主委的林國成，其實小時候住在屏東里港，而柯文哲也將林國成責任區劃分為「台南、高雄、屏東」，但這3區都是民進黨大本營，林國成接下來的任務具有高難度，就算自己不親自參選縣市首長，也必須要尋覓適當人才挑戰3縣市的縣市長或縣市議員。

▲立委林國成。（資料圖／記者李毓康攝）

因為想推「人工生殖法」且因前總統陳水扁醫療小組，進而與柯文哲有一段情誼的立委陳昭姿，前陣子為「廢票案」引發熱議，但據了解，她早已向柯文哲表達無意參選縣市首長意願；至於另外3位立委吳春城、麥玉珍、林憶君為完全的政治素人，未來動向尚不明朗。

另外，現任新竹市長高虹安將在2026年競選連任，新竹為柯文哲故鄉，更是民眾黨的「本命區」票倉；但2022年選舉時發生民進黨傾全黨之力打1人的狀況，且立委任內涉詐領助理費案遭起訴，目前一審結果尚未出爐，高虹安競選連任之路，一定會再度受外界高度關注。

▼新竹市長高虹安。（資料圖／記者林敬旻攝）