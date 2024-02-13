過年紅包看清媽媽！她包8千「被嫌少丟回」心痛：明年不包了

▲女網友包8千元給媽媽竟遭嫌棄。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

每逢過年，紅包話題總是被拿出討論。有位女網友抱怨，過年包了紅包給媽媽，卻看清對方有多勢利，她包出8千元紅包不但被嗆太少，還被退還拒收，讓她相當傷心。

原PO在Dcard發文表示，出社會要滿4年的她，平時都在外租房，於是今年過年她決定提前回家住，順便幫忙大掃除，怎知媽媽突然提醒「今年紅包要包多一點，不然我不收」，但原PO不以為意，心想包紅包只是祝福及心意。

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她補充，爸爸還在工作，媽媽則是家庭主婦，因此她準備了各2千及8千元的紅包給爸媽，爸爸收到後非常開心，結果媽媽一打開發現包8千元後，就把紅包丟還給原PO，「你很不孝又小氣，再多個幾千塊會怎樣嗎？」

聽完媽媽這段話後，原PO不禁難過流下眼淚，爸爸也氣到開車出去透氣，她反問媽媽原本盤算多少錢，對方則說「你沒有包到1-2萬就是沒心意，人家你表哥大你20歲包3600都被退件了，我們年紀大了老了沒辦法賺錢沒有錢」。

這次事件後讓原PO深深體會到什麼叫做「勢利家人」，讓身為獨生女的她想一走了之，更決定明年不再包紅包給媽媽。網友見狀後也紛紛留言，「算了啦，我包十萬也被念」、「我好難想像會有家人這樣嫌棄自己包的紅包金額欸」、「包八千嫌晦氣就當場抽回兩千，再囉唆就如她所願不包」、「一個父母做成這樣，真的是可悲到極點 」。

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