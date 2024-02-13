龍年最佳開工時間不是初五！拜魚尾越大事業越旺　11樣供品不要拜

▲龍年「最佳開工時段」曝光。（示意圖／達志／美聯社）
圖文／CTWANT
隨著春節假期即將進入尾聲，命理師小孟老師近日也在臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文公布「龍年適合開工5時段」，並特別提醒開工團拜需要注意的事項，包括老闆不宜對員工動怒、員工拿到開工紅包最好放5天再花掉，另外還列出11樣千望不能拜的禁忌物品等。
龍年適合開工時段：
初三：早上9：00至中午1:00，下午5：00至晚上7：00
初六：早上07：00至下午15：00
初九：中午11：00至下午15:00
初十五：早上07：00至下午15：00
開工小提醒：
1.員工拿到開工紅包放5天再花掉，代表五福臨門，五路財神。
2.老闆發開工紅包不可以封紅包口，不然會將員工財氣封起來，小孟老師也建議用紅包袋發，不要轉帳，如此才能討個喜氣。
3.開工日老闆不宜對員工動怒，以免觸員工霉頭。
4.記得一定要拜發糕，因為代表發財，數量方面則可以挑4個或8個拜，代表大發四方財與八方財。
5.拜魚尾要大，不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。
6.要拜三牲，全雞：代表全家（全雞台語）平安、全豬：要挑選胖的豬，代表有的吃；以及全魚。
7.水果選5樣拜，例如：鳳梨（代表生意旺）、柿子（大發利市，事事順利）、香蕉（黃色代表財氣）、橘子（大吉大利）、葡萄（整串客人進來）、水梨（水為財）
8.可拜甜食，如：紅湯圓、糖果、紅龜粿。
9.也可以拜清酒，請神明喝酒，酒宜甜不宜苦。
10.拜完後可以放鞭炮，鞭炮為火，火代表火紅強強滾。小孟老師建議若你不是老闆，一般上班族公司無祭拜活動，在吉時放個鞭炮音樂聲即可。
開工不要拜的東西：
1.不要拜芭樂，因為會被開芭樂票（支票跳票）。
2.不要拜番茄，易有血光。
3.不要拜蓮霧，易有阻礙。
4.鴨蛋：業績差。
5.黑皮蛋：會遇到黑心客
6.粥：績效稀疏。
7.釋迦：代表釋迦牟尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。
8.供桌不要放蠟燭：會前途微弱。
9.不要拜烤太焦黑的雞：代表考績差。
10.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。
11.不要拜蛋卷：事業較脆弱。
延伸閱讀
▸ 婆婆裝哭情勒逼「陪我回娘家」！ 媳婦神反擊：真的好爽
▸ 趕丟除夕夜最後1包！男抓垃圾「精準投出」 滑稽畫面笑翻網
▸ 待3年天天加班⋯他得罪經理！年終「僅拿5天半」崩潰 金額曝光
讀者迴響