龍年最佳開工時間不是初五！拜魚尾越大事業越旺　11樣供品不要拜

正值農曆春節，相信家家戶戶都準備了十分豐盛的菜餚。不過，一名人妻透露，婆婆雖然已經60多歲，思想卻十分前衛，過去母子倆都是到親戚過年，因為這次是自己第一次回婆家圍爐，所以婆婆決定留在家吃團圓飯，不料對方竟提議要吃速食，儘管她的觀念不算傳統，但婆婆的想法還是讓她好氣又好笑。