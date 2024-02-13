　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

龍年最佳開工時間不是初五！拜魚尾越大事業越旺　11樣供品不要拜

（示意圖／達志／美聯社）

▲龍年「最佳開工時段」曝光。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

隨著春節假期即將進入尾聲，命理師小孟老師近日也在臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文公布「龍年適合開工5時段」，並特別提醒開工團拜需要注意的事項，包括老闆不宜對員工動怒、員工拿到開工紅包最好放5天再花掉，另外還列出11樣千望不能拜的禁忌物品等。

龍年適合開工時段：

[廣告]請繼續往下閱讀...

初三：早上9：00至中午1:00，下午5：00至晚上7：00

初六：早上07：00至下午15：00

初九：中午11：00至下午15:00

初十五：早上07：00至下午15：00

開工小提醒：

1.員工拿到開工紅包放5天再花掉，代表五福臨門，五路財神。

2.老闆發開工紅包不可以封紅包口，不然會將員工財氣封起來，小孟老師也建議用紅包袋發，不要轉帳，如此才能討個喜氣。

3.開工日老闆不宜對員工動怒，以免觸員工霉頭。

4.記得一定要拜發糕，因為代表發財，數量方面則可以挑4個或8個拜，代表大發四方財與八方財。

5.拜魚尾要大，不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。

6.要拜三牲，全雞：代表全家（全雞台語）平安、全豬：要挑選胖的豬，代表有的吃；以及全魚。

7.水果選5樣拜，例如：鳳梨（代表生意旺）、柿子（大發利市，事事順利）、香蕉（黃色代表財氣）、橘子（大吉大利）、葡萄（整串客人進來）、水梨（水為財）

8.可拜甜食，如：紅湯圓、糖果、紅龜粿。

9.也可以拜清酒，請神明喝酒，酒宜甜不宜苦。

10.拜完後可以放鞭炮，鞭炮為火，火代表火紅強強滾。小孟老師建議若你不是老闆，一般上班族公司無祭拜活動，在吉時放個鞭炮音樂聲即可。

開工不要拜的東西：

1.不要拜芭樂，因為會被開芭樂票（支票跳票）。

2.不要拜番茄，易有血光。

3.不要拜蓮霧，易有阻礙。

4.鴨蛋：業績差。

5.黑皮蛋：會遇到黑心客

6.粥：績效稀疏。

7.釋迦：代表釋迦牟尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。

8.供桌不要放蠟燭：會前途微弱。

9.不要拜烤太焦黑的雞：代表考績差。

10.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

11.不要拜蛋卷：事業較脆弱。

延伸閱讀
婆婆裝哭情勒逼「陪我回娘家」！　媳婦神反擊：真的好爽
趕丟除夕夜最後1包！男抓垃圾「精準投出」　滑稽畫面笑翻網
待3年天天加班⋯他得罪經理！年終「僅拿5天半」崩潰　金額曝光

ET快訊
朋友稱車禍借7萬　曹佑寧花2個月「討債」：越追越火大！
賈永婕「也抱怨去義大利的導遊」！　公開對方身分怒了
晚安小雞「預告直播4天」獨自飛柬埔寨　第一天就出事！
北返車潮高峰來了！　高公局：越早出發越好
早建議別讓客人上飛機！　越南地接社還原始末：年代一直說要匯了
初四頓頓飽！　「接神日」7大禁忌一次看
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北返車潮高峰來了！恐塞到深夜　高公局：上午越早出發越好

龍年最佳開工時間不是初五！拜魚尾越大事業越旺　11樣供品不要拜

初四頓頓飽！　「接神日」7大禁忌一次看

過年紅包幫小孩理財！　過來人曝做法「不能跟我一樣悲慘」

蘇花改試辦「白牌機車」通行！最快7月上路　春節、連假擬不開放

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

「1讚10元」安太座紅包金額出爐！夫妻對話曝　醫：挖坑給自己跳

夢想成為YouTuber網紅？5步驟教你打掛99%人

2024「財運旺到爆」生肖Top5！第3名數錢數到手抽筋

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

北返車潮高峰來了！恐塞到深夜　高公局：上午越早出發越好

龍年最佳開工時間不是初五！拜魚尾越大事業越旺　11樣供品不要拜

初四頓頓飽！　「接神日」7大禁忌一次看

過年紅包幫小孩理財！　過來人曝做法「不能跟我一樣悲慘」

蘇花改試辦「白牌機車」通行！最快7月上路　春節、連假擬不開放

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

「1讚10元」安太座紅包金額出爐！夫妻對話曝　醫：挖坑給自己跳

夢想成為YouTuber網紅？5步驟教你打掛99%人

2024「財運旺到爆」生肖Top5！第3名數錢數到手抽筋

大谷翔平術後首次練打敲10轟　最遠140公尺「超大號全壘打」

傅崐萁拋「國會特偵組」　邱毅：一定會做出成績來

獨 ∕ 父帶8歲女登波津加山誤入獵徑迷途　警消連夜馳援救下山

「校花級星二代」2年沒工作 于齊薇烏來餐廳打工…認了：不適應演藝圈

大牙和爸媽開箱新家！　解鎖「40年第一次」：感謝老公當苦主

春節連假近尾聲…東港警實施疏導管制　籲用路人遵守員警指揮

廣島必玩親子景點！搭龍貓巴士、近距離看軍艦　道路休息站看海

拔完牙「噴射狀嘔吐」！23歲工程師抽搐亡　家屬淚：他身體很健康

小資女21歲首購「買下街上最爛房」　6個月DIY裝修成功打造美宅

洪孟楷有意挑戰2026新北市長？　鍾沛君：想選要挑適當時機表態

真魷魚條 買3包送3包 保留現撈完整風味

生活熱門新聞

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

忘年會高衩妹熱舞！長官祭1萬要護理師明年跳

黃大米再轟歐洲行：連住3天兵馬俑會崩潰

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

除夕夜婆婆指定菜色　新手媳婦傻眼了

更多熱門

相關新聞

除夕夜婆婆指定菜色　新手媳婦傻眼了

除夕夜婆婆指定菜色　新手媳婦傻眼了

正值農曆春節，相信家家戶戶都準備了十分豐盛的菜餚。不過，一名人妻透露，婆婆雖然已經60多歲，思想卻十分前衛，過去母子倆都是到親戚過年，因為這次是自己第一次回婆家圍爐，所以婆婆決定留在家吃團圓飯，不料對方竟提議要吃速食，儘管她的觀念不算傳統，但婆婆的想法還是讓她好氣又好笑。

帶父坐車到風景區　逆子竟丟包險害死

帶父坐車到風景區　逆子竟丟包險害死

公公堅持不用「公筷」　人妻超崩潰

公公堅持不用「公筷」　人妻超崩潰

德動物園殺狒狒　給食肉動物加菜惹議

德動物園殺狒狒　給食肉動物加菜惹議

過年半夜狂追劇！醫示警簡直慢性自殺

過年半夜狂追劇！醫示警簡直慢性自殺

關鍵字：

周刊王2024開工龍年開工魚尾

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

李多慧IG小帳辣爆！　隔4個月曝「14秒性感扭腰片」

賈靜雯PO全家福拜年！　梧桐妹「同框孫志浩」甜笑

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面