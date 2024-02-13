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他過年都不給爸媽紅包　被催錢狂翻白眼！一票力挺：別被孝順綁住

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

過年一定要包紅包給父母嗎？一名網友透露，因為從小到大的紅包都被父母收走了，所以他現在也不打算包給父母，春節期間被媽媽狂催，他也忍不住翻白眼拒絕，最後更直接給出空的紅包袋。沒想到文章釣出不少人+1，「我也沒包，給不給紅包本來就不能勉強」、「要不要給都是心意，不要被孝順綁架」。

原PO在Dcard發文表示，今年過年媽媽跑來問，「有沒有要包紅包給父母？」他和往年一樣給出否定的答案，並說「我從小到大，沒有收過你們紅包，所有親戚朋友的紅包全部被你們收走，現在你還想要跟我要紅包？」對此媽媽解釋，因為還要包給其他親戚的小孩，所以收走他的紅包，算是相互抵銷。

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不過對於媽媽的說法原PO不買單，翻白眼表示「那我包給你們，誰來包給我抵銷？」但對方仍不斷狂盧，他最後直接給了一個空紅包袋，媽媽氣得丟回來，一直罵說「這是詛咒啊！」而爸爸默默坐在一旁，被原PO問到小時候的紅包時，才說當年玩股票全都賠光了。

事後阿姨也跑來和原PO談談，表示雖然自己從小到大也沒收到紅包，但每年還是願意包3萬6給阿嬤，但他不認同對方想法，心想「關我屁事？？？妳有本事包3萬6，我就爛啊不想包啊」，最後更提到「你是你，我是我，你願意包、我不願意，就是這麼簡單」。

不少人看到後表示，「我也是沒包，每個月都已經拿5000回家了，過年還要我再多拿錢不可能的事情欸，當我錢多嗎」、「支持你，不要被『孝順』這個詞綁住了，錢給得多不代表比較孝順，紅包就是你情我願不要勉強」、「不包+1，從小我也沒收過父母給的紅包，我也沒看過我媽包給她媽媽過，為什麼換我就一定要包給她？」也有網友認為，「要看家人怎麼對自己的吧，因為爸媽從我們小時候收紅包，就是為了花在我們身上，保險、學費還是生活費都是，真的辛苦那時候的我爸媽了」。

▼網友看法。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

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