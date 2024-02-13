南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

▲解籤師說明國運籤。（合成圖／翻攝自Facebook／興趣使然的解籤師）

圖、文／CTWANT

台南南鯤鯓代天府大年初一抽出國運籤，廟方解讀是「中上籤」，但資深解籤專員和民俗專家、臉書粉專《興趣使然的解籤師》卻驚呼，看到這支籤心揪了一下，因為只要閱讀能力正常，大概都能看出「李世民遊地府」不是一支太好的籤，甚至直言「這是60甲子籤詩這個系統裡，最兇最可怕的一張籤。」

《興趣使然的解籤師》近日連發數篇文解讀今年南鯤鯓抽出的國運籤「李世民遊地府」，並透露西螺福興宮在105年（2016年）抽出的國運籤其實也是「李世民遊地府」，雖然南鯤鯓廟方今年說是「中上籤」，但回顧2016年福興宮董事長楊文鐘的說法，其實這支籤是「中下籤」，2016年剛好也是政黨輪替年，當年的正副總統是蔡英文、陳建仁，但那一年的台灣的確非常不平靜，包括高雄美濃大地震導致維冠金龍大樓倒塌、蔡政府砍勞工「7天假」、雄風飛彈誤射事件、桃園國際機場發生37年來最大水患等等。

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解籤師也指出，南鯤鯓本身應該是有些顧慮，所以將一支下下籤應是解成中上籤，甚至籤詩故事也選擇字面上比較好看的「潘必正進士及第」，但這支籤最廣為流傳的籤詩故事是「李世民遊地府」，甚至詩文也都與這個故事環環相扣，「只要閱讀能力正常，大概都能看出這不是一支太好的籤，甚至很險惡。也因為如此，有人認為解籤師在唱衰將上任的新政府團隊……等等解釋完詩文，大家就知道有多可怕。」

解籤師表示，這首籤詩要先從籤詩故事「李世民遊地府」開始解，故事典故出自《隋唐演義》第68回，大意是唐太宗李世民無意間魂遊地府，與十殿閻王有一番對談，十殿閻王告訴李世民，地府中有三條冤魂向他索命，一位是逕河龍王，當年李世民答應要救他卻無意間透過魏徵之手殺之；另外兩位是李世民的兄弟，李建成、李元吉，死在「玄武門之變」中。

由於李世民一生殺戮太過，只該當十三年皇帝。十殿閻王命崔判官拿生死簿來看，而掌管生死簿的崔判官其實是李世民的舊臣子崔珏，他發現李世民只能當十三年的皇帝，急忙以毛筆加了兩筆，讓李世民當皇帝的命數成為「三十三年」，硬是多出了二十年陽壽。十殿閻王不察，就讓李世民還陽，而唐太宗復生後也心生恐懼，連忙舉行大規模的水陸法會，普渡天下無形眾生。

解籤師也分析詩文，不須作福不須求，用盡心機總未休，這2句在說唐太宗命數已定，不必跟神明求任何事，而且機關算盡也無可回天，而在國運籤解讀上，則是在告知總統當選人賴清德，2024年台灣的運氣非常不好，就算極為努力的治國，仍有可能陷入泥淖。

陽世不知陰世事，這句就是在暗示美中台的三邊關係，很有可能美中兩個大國達成了某種協議，讓台灣成為犧牲品，而且台灣執政當局完全被矇在鼓裡。如果用來解讀國內政局，則有可能發生在野兩個政黨達成一致協議，但執政的民進黨完全狀況外的情況。

官法如爐不自由，先用美中台三邊關係來解讀，這代表台灣對於兩個大國的決議完全無法抵抗，只能全盤接受，所謂「如爐不自由」就好比一個燒得極燙的火爐，沒有人能用手移動，因為一碰就會燙傷。用以解釋國內政局，可解讀為賴清德是一名弱勢總統，在國會很有可能遭到在野陣營聯手夾擊，因為一切都按照立法院的決議進行，所以施政手段處處受阻，才會「官法如爐不自由。」

然而解籤師認為，這張籤雖然極度凶險，但不是沒有轉機，神明慈悲，都會留下一些後路，畢竟這牽涉的是整個台灣。在故事中陽壽已盡的李世民，就遇到了崔判官崔珏，硬是在生死簿上添了兩筆，幫李世民延壽二十年。所以執政當局如果想逆轉國運，就必須找到能在暗中運作、穿針引線的人或團體，在局面從糟糕變成難以理解之前，做出最好最適當的安排，「將上任的新政府團隊，千萬謹慎、務必小心。」

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