賴清德雲林發福袋人氣旺！排隊人龍廟外繞三圈　支持者漏夜不睡卡位

記者杜冠霖／台北報導

總統當選人賴清德繼續走春行程，今（13日）在立委劉建國陪同下，至雲林斗六新興宮、北港朝天宮參香、發放福袋，賴清德致詞時表示，今天特別來拜年，祈禱媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順、國運昌隆、百業興旺，士農工商都可以繁榮發展。而現場排隊領福袋的人潮相當踴躍，北港朝天宮外已經繞了三圈人龍，還有支持者沒睡覺、漏夜排隊，就為領到賴清德新春福袋。

▲賴清德北港朝天宮發福袋，民眾排隊領取繞廟外圍3圈。（圖／記者陳煥丞攝）



賴清德今上午至雲林斗六新興宮、北港朝天宮參香、發放福袋，現場人氣相當高，賴致詞時則表示，感謝媽祖保佑，讓這場選舉順順利利，感謝雲林鄉親賜票，支持賴清德也支持劉建國、蘇治芬，今天特別來拜年，也祈禱媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順、國運昌隆、百業興旺，士農工商都可以繁榮發展，新的一年大家平平安安、順順利利，闔家賺大錢、龍年行大運。

立委劉建國則指出，賴清德今天特別來參香，也向所有支持者說一句感謝，這麼長的隊伍也是來跟賴清德賀喜，希望台灣新的一年更加穩定、進步，這是非常值得開心的事。

在斗六新興宮時，等著領福袋的民眾大排長龍，把廟埕擠得水泄不通，外面還有長長人龍，也有民眾漏夜從高雄趕來，她表示，昨天到南投排隊沒有排到，特別沒有睡覺在這邊等，昨晚六點半就來這裡了。賴清德隨後到北港朝天宮參香，人潮更擁擠，排隊人龍足足在廟外繞了三圈，相當熱鬧。