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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪孟楷有意挑戰2026新北市長？　鍾沛君：想選要挑適當時機表態

▲▼國民黨團召開「缺電 缺到用「黑電」？ 不缺電誰相信？」記者會 吳怡玎 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委洪孟楷在2024立委選舉中，以15萬8596張選票、58.71%得票率，擊敗對手民進黨立委何博文的10萬6454張票、39.41%得票率，成為全國立委最高票，黨內對他接棒新北市長的呼聲很高。對此，同黨籍台北市議員鍾沛君昨日表示，政治風氣已經改變，現在的民眾喜歡「真」，不喜歡太多算計，洪孟楷如果真的有意願，適當的時機就要表態。

針對2026年新北市長選舉預測，國民黨台北市議員鍾沛君在節目《大新聞大爆卦》中分析，現在檯面上點名很多人選，但政治這件事要天時地利人和，有意願但還是要看當時的大局如何，目前國民黨比較具體的，有很多人點名洪孟楷，他也志在於此，否則他也不需要在領先的情況下，把得票一直輾壓，到現在是全國第一高票。

「我還去查洪孟楷到底贏對手多少，很多人聽到都大吃一驚，他贏了11萬票，這是一個非常誇張的數字，因為11萬票讓一個人當選都已經綽綽有餘了。」鍾沛君指出，洪孟楷在這場選戰中有很多的企圖心，包括他在每一個區都開一個競選總部，很努力把每一張票擠出來，當然是為了做出「全國第一高票」的頭銜，站在這個制高點上再去看下一盤。

不過，鍾沛君也說，選舉就是這樣，現在去問他，他一定都說把現在的事情好好做好，「我也跟他說，如果真的有意願，適當的時機就要表態」。鍾沛君進一步表示，「水到渠成」的意思是說，把該做的準備都做好，可是時間點要到了，該講的還是要說，因為現在已經不流行遮遮掩掩、扭扭捏捏，如果明明志在於此，可是被問到都說「沒有啦！現在先顧好選區」，等到揭牌那天，選民可能會覺得「你之前不是這樣講的」，反而對選舉沒幫助。

鍾沛君強調，默默做事沒有錯，但不需要過度地遮遮掩掩，可以適度地在好的時機點表態，甚至在別人表態之前先說，這樣也沒有不好。她說，政治風氣已經改變，現在的民眾喜歡「真」，不喜歡太多算計，洪的基本功或地方政績端出來，相信是有目共睹，有適當時機就該宣布。

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