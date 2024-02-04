　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜、柯建銘30年前立院「髮密照」曝光　遭笑歲月是把剃頭刀

▲韓國瑜、柯建銘30年前照曝光。（圖／洪孟楷提供）

▲韓國瑜、柯建銘30年前照曝光。（圖／洪孟楷提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「三十多個年頭過去，再次立法院聚首。當時韓國瑜院長及柯建銘委員的照片跟檔案，都是民主的見證」。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（4）日在臉書貼出立法院長韓國瑜、民進黨立法院黨團總召柯建銘就任二屆立委時的照片，畫面中可以看到，兩人的髮量對比現在都還算茂密，網友笑說，「歲月是殺豬刀也是剃頭刀」、「兩位都有頭髮時」。

▲韓國瑜、柯建銘30年前擔任立委照片曝光。（圖／洪孟楷提供）

▲韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。（圖／洪孟楷提供）

洪孟楷表示，30多個年頭過去，再次立法院聚首。當時韓國瑜及柯建銘的照片跟檔案，都是民主見證。昨天突然找到立法院官網上有過去立委的資料，想起2月1日報到日，韓國瑜與柯建銘在會場中主動提及曾擔任第二屆立法委員，他找到30多年前的資料檔案照，看兩位當時性格的大頭照，對比現在，多了人生歷練的豐富、也多了做人處事的智慧。

洪孟楷指出，他們兩位是同事，現在30多年過去，這屆更有許多新科立委，物換星移，立法院仍然是最高民意殿堂，這些過程都是民主的見證。任何立委都有在任及卸任的一天，但把握人民的託付，以民意為最高依歸，這才是每位立委應該要謹記在心好好做的事。

▲韓國瑜、柯建銘30年前擔任立委照片曝光。（圖／洪孟楷提供）

▲柯建銘30年前擔任立委照片曝光。（圖／洪孟楷提供）

洪孟楷說，他們擔任第二屆立法委員的時候，總統都還沒有民選，如今已經經歷過幾次政黨輪替，代表台灣社會不斷進步，立法院是監督政府的民意機關，大家要尊重民主，彼此尊重，共同監督行政機關。如果只是砲口向內，甚至用放大鏡檢視院長或其他不同黨派立委，這是對立的製造者，是開民主倒車的最差示範。

洪孟楷提到，晃眼過去30年，明天即將在韓國瑜主持下舉行朝野協商，韓國瑜柯建銘兩位又即將碰面，這樣的歷史偶然，他們在30年前絕對沒有想過。也算是這屆開議以來，有意思的插曲。

ET快訊
韓國瑜、柯建銘「髮密照」曝光！　遭笑歲月是把剃頭刀
親戚狂問「1個月賺多少？」 小鐘神回2句　千人朝聖筆記
台中派出所長中彈亡　曾清槍走火...手機送鑑識解密
詭！日琵琶湖女落水　卻撈出2男屍
癌症驟逝一天復活！　印度32歲女星被罵爆
濱江街飆車族蛇行競速！　他落單慘被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強要提修法端正選風　不讓「盜圖苗」事件再發生

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

韓國瑜、柯建銘30年前立院「髮密照」曝光　遭笑歲月是把剃頭刀

念大學才有投票權？　林楚茵批柯文哲學歷歧視

冗長訴訟影響官兵士氣　立法院法制局：可恢復軍審或修法

韓國瑜被爆「上班首日神隱」回應了：新國會從化解朝野惡意開始

陳其邁後台探班紅髮艾德還開心合照　粉絲傻眼刷整排：市長自肥

幕後／老師傅柯建銘對壘花蓮王屠龍刀　戰神要帶「八壯士」殺出血路

媒體人爆綠「開8位數要藍委跑票」　吳崢：有證據歡迎提供、不應含沙射影

野生周美青現身麵店！包緊緊送春聯讓老闆驚呆　低調快閃畫面曝

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

羅智強要提修法端正選風　不讓「盜圖苗」事件再發生

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

韓國瑜、柯建銘30年前立院「髮密照」曝光　遭笑歲月是把剃頭刀

念大學才有投票權？　林楚茵批柯文哲學歷歧視

冗長訴訟影響官兵士氣　立法院法制局：可恢復軍審或修法

韓國瑜被爆「上班首日神隱」回應了：新國會從化解朝野惡意開始

陳其邁後台探班紅髮艾德還開心合照　粉絲傻眼刷整排：市長自肥

幕後／老師傅柯建銘對壘花蓮王屠龍刀　戰神要帶「八壯士」殺出血路

媒體人爆綠「開8位數要藍委跑票」　吳崢：有證據歡迎提供、不應含沙射影

野生周美青現身麵店！包緊緊送春聯讓老闆驚呆　低調快閃畫面曝

停車資訊不斷更新　台南安平燈會賞燈變好停

羅智強要提修法端正選風　不讓「盜圖苗」事件再發生

西螺福興宮「送神封籤」　名師現場揮毫太平媽祖祝福春聯贈香客

台灣燈會安平燈區首日交通順暢　4日起縮小管制時間與範圍

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

台積電下車潮！封關前股東戶數連4周衰退　今年來少逾10萬戶

婆婆討紅包「要給3成年終獎金」　媳婦愣：南部有這習俗？

居酒屋寫「OO吃到飽」別進去！日籍部落客列「避雷7條件」曝內幕

鹹蛋黃雞薯條超罪惡！　速食店最新「鹹蛋黃系列」全門市開吃了

算好時機來報春　水道老建築、波斯菊、油菜花成台南打卡熱點

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

韓國瑜被爆上班首日神隱　本人直球回應了

陳其邁探班紅髮艾德　粉絲傻眼：市長自肥

野生周美青現身麵店！低調送春聯讓老闆驚呆

媒體人爆綠「開8位數要藍委跑票」　吳崢：有證據歡迎提供、不應含沙射影

幕後／老師傅柯建銘對壘花蓮王屠龍刀　戰神要帶「八壯士」殺出血路

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：你們真的不適合！

林楚茵批柯文哲學歷歧視

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

韓國瑜、柯建銘30年前立院「髮密照」曝光　遭笑歲月是把剃頭刀

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

批黃國昌「別老搞加蔥行徑！」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會

張善政夫妻國道車禍　醫院檢查完臉書報平安

更多熱門

相關新聞

韓國瑜被爆上班首日神隱　本人直球回應了

韓國瑜被爆上班首日神隱　本人直球回應了

國民黨不分區立委韓國瑜1日當選立法院長，不過隨即被爆首日上班不見人影，掀起各界關注。對此，韓國瑜3日晚間做出回應，希望新國會能有新氣象，這些就從化解朝野不必要的惡意開始，希望大家能一起推進國家改革向前，不要辜負全民的期待。

幕後／老師傅柯建銘對壘花蓮王屠龍刀　戰神要帶「八壯士」殺出血路

幕後／老師傅柯建銘對壘花蓮王屠龍刀　戰神要帶「八壯士」殺出血路

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　綠讚「國會活字典」：嫻熟議事也懂實務

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　綠讚「國會活字典」：嫻熟議事也懂實務

吳崢酸柯文哲認為自己撥電話不叫「主動」　嘆「中文博大精深」

吳崢酸柯文哲認為自己撥電話不叫「主動」　嘆「中文博大精深」

關鍵字：

洪孟楷韓國瑜柯建銘立法院

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面