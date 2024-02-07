洪孟楷喊「王必勝下台」內閣不該擺爛　張嘉郡酸瘦肉精讓綠翻車　

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

衛福部食藥署與台中市食安處今（7）日證實台糖肉片檢體確實檢出含「西布特羅」。國民黨立委洪孟楷對此要求，行政院公開向國人因應食安把關不力道歉，內閣不該擺爛，而不適任的王必勝應辭職下台負責；國人食安沒有假期，民進黨政府別還在選舉。

洪孟楷說，食藥署也驗出瘦肉精殘留，科學證明以民眾食安優先的台中市府做對事，驗出瘦肉精依法公布對民眾負責，反觀中央相關部會及台糖第一時間聲明，不是政治操作帶風向，就是推卸責任避重就輕，輕忽食安讓人無法接受，「連讓國人安心吃肉都不可得，民進黨政府真的離人民太過遙遠！」

洪孟楷續指，請行政院、請衛福部關閉選舉模式，盡速查明禁藥西布特羅是誰在偷用，溯源追蹤嚴查嚴辦，還給社會民眾真相安心吃豬肉的空間，並要求行政院公開向國人因應食安把關不力道歉，內閣不該擺爛，而不適任的王必勝應辭職下台負責；國人食安沒有假期，民進黨政府別還在選舉。

藍委張嘉郡則說，食安問題關係民生，本應超越藍綠。但這段期間，民進黨政府與網軍側翼卻刻意操作，甚至散佈各種陰謀論，認為台中市政府故意公布不實的檢測結果，網路上甚至有人造謠表示，此為有心人刻意於檢測過程添加瘦肉精所致。而王必勝更公然指責台中市政府，完全喪失專業技術官員應有的行政中立態度。

張嘉郡指出，如今食藥署的檢測結果顯然讓這群綠營人士徹底大翻車，充分證明只靠網軍與政治操作，罔顧公理是非，最終都不會獲致好的結果。讓人遺憾的是，民進黨綠營人士顯然只要掌握權力，就不可能獲取教訓，永遠也不會保持謙卑的態度。

最後，張嘉郡批，此次瘦肉精事件曝露民進黨政府未能扮演好民眾食安守護神的角色，當初民進黨放棄自己的堅持與立場，強勢開放瘦肉精豬肉進口，當時還信誓旦旦誇下海口表示，他們的「食安五環」政策能保證民眾的食安。如今這一切說明了，民進黨政府非但保證不了民眾的食安，甚至連國內豬農的利益也受到傷害。

張嘉郡呼籲，衛福部與農業部不應該再顢頇怠惰，應加強抽查，徹底掌握國內市售豬肉的流向與去處，不能再讓民眾活在恐懼中，同時更要盡力維護國內豬農的清白與權益。