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防韓國瑜春聯再被偷！支持者直接裱框　藍委笑：院長明年要多準備一點

▲▼ 支持者把韓國瑜春聯直接裱框　。（圖／洪孟楷提供）

▲支持者把韓國瑜春聯直接裱框。（圖／洪孟楷提供）

記者崔至雲／台北報導

被稱為今年最搶手的立法院長韓國瑜署名的燙金版春聯，目前在網路上已經賣到4800元，領到的民眾也小心翼翼收藏好。立委洪孟楷今在臉書指出，有支持者跟他說，朋友貼在門口的韓國瑜春聯被偷走，為了要好好保存另一幅韓國瑜春聯，乾脆直接將春聯裱框，洪也呼籲「順手牽羊的行為非常不鼓勵！」

韓國瑜署名的燙金版春聯「龍耀吉慶」是今年最搶手的春聯，不少藍營民代服務處被索討一空，洪孟楷今（9）日在臉書放上一張照片，照片中有支持者跟洪孟楷說，他朋友拿到韓總的春聯被偷走，另外一個直接裱框起來，「還好偷不走」。該對話也放上把韓國瑜春聯裱框的照片。

另外也有一名民眾跟洪孟楷說，「委員可以拿到韓總的春聯嗎？朋友昨天去淡水拿了一張貼在門口早上被偷了！我想看能不能再要一張給她！如果沒有也沒關係！不勉強」。

洪孟楷說，如何保護好不容易拿到的韓院長春聯？有位鄉親說裱框才安全。「韓院長的春聯搶手程度，需要裱框保護。而順手牽羊的行為非常不鼓勵！另外服務處真的沒有韓院長的春聯，一張都沒有！」。

洪孟楷最後也說，「結論：明年一定要請韓院長多準備一些讓鄉親索取！『無誤』」。

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