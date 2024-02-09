藍委年假追劇清單！洪孟楷談「愛在三部曲」　柯志恩大推「繁花」

▲柯志恩最推胡歌、唐嫣主演的新劇《繁花》。（圖／翻攝自微博）

記者鄭佩玟／台北報導

農曆春節假期，除了返鄉與家人團圓、拜訪親戚和四處走春以外，仍有許多空閒時間不知該如何消磨，《ETtoday新聞雲》特別訪問3位國民黨立委，請他們聊聊那些啟發他們人生和政治生涯的電影、影集，大家也不妨利用假期欣賞這些作品，看能否也有不一樣的體悟。

愛情的三種樣態《愛在三部曲》 洪孟楷：與太太看了30幾次每次都有不同感觸

國民黨立委洪孟楷是個「電影愛好者」，家中收藏超過200多部DVD，興趣就是與妻子一同在家看電影，但即使看了這麼多部電影，他仍最愛橫跨18年拍攝經典的愛在三部曲，分別是1995年的《愛在黎明破曉時》、2003年的《愛在日落巴黎時》及2013年的《愛在午夜希臘時》，跟太太兩人看了不下三十次，很多台詞都能倒背如流。

洪孟楷提到，第二集與第三集時隔9年拍攝，導演花了共18年完整了席琳與傑西的故事，對白平凡、真實、殘酷，卻也浪漫、綿密、細緻，愛情生活透過一來一往的對話延展開來，不管看的人現在身處那個年齡段，都能體會出新的感觸。

另外，洪孟楷也說太太過年時一定都會準時收看24小時循環播放的《後宮甄嬛傳》，這部已經是孫儷、蔡少芬、陳建斌13年前的宮鬥劇，在「直播留言區」形成了獨特新年文化，洪孟楷笑說，其實太太已經看到台詞都會背了，但就是很愛跟著網友們在留言區聊天吐槽，都會望著手機呵呵笑，真的覺得很有趣。

▲洪孟楷表示，每次看愛在三部曲都會有不同感觸。(圖／采昌)

王家衛的「港式上海夢」《繁花》 柯志恩：人生不要害怕做選擇

回鍋的藍委柯志恩則大力推薦名導王家衛拍攝的電視劇《繁花》，以最大程度地複製90年代上海，把那個年代詮釋的極為動人。

「人會因為自己的奮鬥走到最高，但也會因為失足而歸零，不管做任何選擇，或是很怕選擇，人會產生猶豫或是後悔，但想想，其實沒有什麼是更好的結果，只是選擇不同而已」，柯志恩分享觀影體悟，認為人生走一遭，只要讓自己更豐富，就沒什麼好怕的選擇。不過高雄、台北兩邊跑，怎麼會有時間追劇？柯志恩笑說，她很自律，每天晚上10點洗澡完上床開始追劇，準時11點半就會關燈入睡，沒有拖延症的問題。

身為臺灣教育心理學學者，柯志恩長期關注青少年心理及家庭失能問題，也很推薦去年相當火紅的韓劇《黑暗榮耀》，直言看劇後當下的群起激憤之後呢？誰還記得黑暗了什麼？又榮耀了什麼呢？希望引起的是更多反思。

韓劇《造后者》揭露政治黑暗面 許宇甄：坦白說真的很多雷同處

國民黨新科不分區立委許宇甄表示，自己真的很愛追劇，不過礙於職務繁忙，幾乎都是利用交通時間看劇，《造后者》也是在高鐵上看完；許宇甄特別提到，與過往很多政治戲劇不同，《造后者》的特色是以女性角度出發，展示出新世代女性掌權的趨勢與她們面對的難處，例如家中子女的醜聞、職場性侵性暴力、丈夫有婚外情、母親角色與女強人角色的衝突等，更能勾起女性觀眾的共鳴。

另一部韓劇《代理公司》也同樣刻劃女性職場如履薄冰的現實，許宇甄笑說，從高階女主管視角看見職場困境中為了求生存而必須擁有自私與殘酷的寫實，自己也是心有戚戚焉。



▲許宇甄相當喜歡韓劇《造后者》。（圖／Netflix）