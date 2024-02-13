美國印太戰略發表2周年！白宮強調「美日韓同盟」：取得重大進展

▲美國白宮NSC戰略溝通協調官柯比。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國白宮評估近2年來的印度太平洋政策，表示美國在印太政策上取得相當大的進展，而其中最大的一項成果，就是促使美日韓三國同盟，自從去年8月美國總統拜登在華府近郊大衛營宴請日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅後，三國更加緊密合作。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）於當地時間12日進行簡報會議，當有記者現場提問對於拜登政府2年來印太政策的評價時，他表示拜登政府的印太政策在近2年來取得相當程度的進展。

柯比表示，「拜登總統在大衛營宴請日韓兩國領袖，不僅在和各同盟國之間的關係上取得重要進展，美日韓三國合作也比過去任何時候，站在更好的位置、獲取更好的機會。（美日韓同盟）強化了監控北韓（朝鮮）的力量，更能仔細觀測北韓最高領導人金正恩在韓半島（朝鮮半島）的動態。」

柯比強調，「當然，未來會持續強化美國和地區以內其他同盟國之間的關係。」

柯比也提到拜登政府在印太戰略上所取得的其他重要成果，包括強化發展由美國、英國、澳洲所組成的AUKUS軍事外交安全合作夥伴，並拉緊包括越南、印尼等東南亞國協（ASEAN）國家之間的關係。

報導指出，美國白宮國家安全會議（NSC）本月9日發表印太戰略2周年聲明，「多虧拜登總統優秀的領導能力，美國在印太地區才能比過去任何時候站在更佳的位置。」