拜登加入TikTok官方帳號！　首發26秒「快問快答」片

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拜登加入TikTok官方帳號！首發26秒快問快答　盼打入年輕市場

▲▼拜登開tiktok抖音帳號。（圖／翻攝自tiktok／@bidenhq）

▲拜登開tiktok帳號。（圖／翻攝自tiktok／@bidenhq）

文／中央社

美國總統拜登的競選團隊11日在熱門短影音應用程式TikTok設立官方帳號。這個帳號@bidenhq張貼的首支影片長26秒，內容則是拜登的「快問快答」。

法新社報導，TikTok近年面臨美國當局的強烈抨擊，美並被多名政治人物指控是北京當局的宣傳工具。儘管批評主要來自共和黨，拜登政府內部也有類似聲浪。

然而，隨著美國總統大選的腳步日益接近，TikTok可提供一個接觸年輕選民的管道。

拜登的競選帳號@bidenhq昨天上傳了一段影片，內容是民主黨籍、現年81歲的拜登輕鬆地分享從政治到11日登場的職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」的等廣泛話題。

在影片中，拜登被問及比較偏好「超級盃」球賽本身或是歌手亞瑟小子（Usher）的中場表演，拜登選擇了「球賽」。

此外，影片內的問題也包含近來傳得沸沸揚揚的「泰勒絲政治陰謀論」。

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）的男女朋友關係，近日成為極右翼評論人士口中「超級盃勝負遭人動手腳」和「幫助美國總統拜登連任」的「證據」。

拜登在影片中被問及他是否秘密操縱球賽，以藉著泰勒絲的名氣幫自己宣傳。拜登開玩笑地回應：「如果我告訴你，我就會惹上麻煩。」

在影片結尾，拜登被問及他偏好「他自己還是（共和黨初選聲勢領先的前總統）川普？」

對此，拜登笑著說：「開什麼玩笑？我當然支持拜登。」

由於存在安全疑慮，美國多個州份與聯邦政府皆已禁止在官方設備上使用TikTok。

不過，美國聯邦地區法官於去年11月擋下蒙大拿州欲全面封殺TikTok的禁令，該州政府正對這項裁決提出上訴。

@bidenhq

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