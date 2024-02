快訊／美國防部長「轉入加護病房」　五角大廈聲明證實

▲美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)11日因為「緊急膀胱問題」再度送醫,如今根據《福斯新聞》最新消息,他在這次住院後轉入加護病房,接受支持性護理與密切監測。

根據美國國防部聲明,奧斯汀11日稍早被維安人員送往馬里蘭州的華特里德國軍醫療中心(Walter Reed National Military Medical Center),經過一系列檢測與評估之後,於當日晚間被轉入加護病房。

聲明指出,「目前尚不清楚奧斯汀部長將會住院多久。目前的膀胱問題預計不會對他預期中的完全康復造成改變。他的癌症預後依然良好,我們將盡快提供部長病情的最新消息。」

