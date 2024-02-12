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她闖德州教堂開槍「還嗆有炸彈」　秒被休假警察擊斃

▲▼美國德州休士頓湖木教會（Lakewood Church）11日下午發生槍擊，女槍手隨即遭2名休假警察擊斃。（圖／路透）

▲湖木教會發生槍擊，民眾驚慌奔逃。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國德州休士頓11日下午發生槍擊，一名女槍手帶著5歲孩童，闖入全美規模前幾大的湖木教會（Lakewood Church）開火，還放話宣稱有炸彈，但隨即就遭2名休假警察擊斃。

休士頓警察局長芬納（Troy Finner）表示，女槍手年約30歲出頭，下午2時左右進入教堂，手持長步槍開始射擊，但在危害任何人的性命之前，就被當場擊斃。據悉，當時教堂正準備進行西班牙語的禮拜儀式。

除了嫌犯當場死亡之外，另有2人受傷，一名50多歲男性腿部輕傷，與女槍手同行的5歲孩童則是情況危急，已經分別送醫治療。

警方仍在調查犯案動機，以及受傷孩童與槍手之間的關係。芬納坦言，「她拿著一把長槍，情況可能會糟糕得多」，而當局搜索嫌犯的背包及汽車後，並未發現任何爆裂物。

▲▼美國德州休士頓湖木教會（Lakewood Church）11日下午發生槍擊，女槍手隨即遭2名休假警察擊斃。（圖／路透）

湖木教會是全美最大靈恩派教堂之一，可以容納1.6萬人，領導者為全美最受歡迎也最富有的傳教士兼電視佈道家歐斯汀（Joel Osteen），他事後向記者們表示，「我們不明白為什麼會發生這種事情，但一切都在上帝的掌控之中。我們將繼續保持強壯，我們將繼續往前邁進。」

路透社指出，美國多數大規模槍擊案（mass shooting）都是男性犯下，這使得11日的休士頓槍擊成為罕見案例。美國特勤局國家威脅評估中心（NTAC）負責研究所有形式的針對性暴力，包括大規模傷亡攻擊，而該機構在去年的一份報告裡指出，2016至2020年期間，該國高達96%大規模攻擊的犯罪者都是男性。

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