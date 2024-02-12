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快訊／美防長緊急入院！　先前隱瞞確診攝護腺癌

▲美國國防部長奧斯汀再次入院。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀再次入院。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部11日表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）因為出現疑似「緊急膀胱問題」症狀，因此再次被送往醫院。

綜合外電報導，美國國防部發言人指出，奧斯汀此次入院，總統拜登、國會以及奧斯汀副手都已接獲通知，奧斯汀目前仍會履行職責。

奧斯汀2023年底診斷罹患攝護腺癌，卻隱瞞拜登與國會長達數個星期，甚至連代理人都不知道，也未報備年初住院一事。奧斯汀年初住院是因為開刀，並且要解決術後併發的尿道感染，以及相關治療。

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