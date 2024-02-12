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川普「鼓勵」俄國攻擊北約成員　拜登：低劣危險

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國總統拜登痛斥川普先前在淡化對北大西洋公約組織（NATO）承諾的言論「既低劣又危險」。拜登今天警告，川普意在「准許」俄羅斯領袖蒲亭「發動更多的戰爭和暴力」。

法新社報導，前一天，川普在演說中表示，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國。川普長期質疑這個軍事聯盟，這是他目前為止對北約所發出的最極端批評。

川普昨天在南卡羅來納州造勢場合做出的這番言論，掀起海內外批評聲浪，痛批他置北約於險境，也讓外界再次質疑，若這位前總統拿下共和黨提名進而贏得今年11月大選，美國是否將堅守北約締約方在實行集體防禦的承諾。

拜登今天發布聲明指出，「川普承認他意在准許蒲亭（Vladimir Putin）發動更多戰爭和暴力、讓他持續冷酷攻擊自由的烏克蘭、擴大他在波蘭和波羅的海國家人民的侵略行動，（這些話）既低劣又危險。」

川普昨天在南卡造勢場合發表談話時，形容了據他說是某次他與另一位國家元首的北約會議。

川普表示：「會中有一位大國總統站起來說，『好吧，先生，如果我們不付錢，遭到俄羅斯攻擊，你會保護我們嗎？』我說，『你沒付錢，想當個賴帳的人嗎？』」

「不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）為所欲為。」

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天警告：「任何關於盟友不會互相抵禦的建議都會損害我們的安全，包括美國的安全。」

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）同樣譴責川普的言論「魯莽」，說這些話「只對蒲亭有利」。

支持川普成為共和黨總統候選人的佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）則表示，川普昨天是在針對過去發生的事「說了一個故事」。盧比歐告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，川普「說話方式與傳統政治人物不同」。

他說：「順便一提，川普以前當過總統，他並沒有讓美國退出北約。」他說，事實上，川普當總統期間，「整個歐洲都有美國軍隊駐守」。

川普又出狂言！　鼓勵俄羅斯攻打「不付帳單」的北約盟友

 
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